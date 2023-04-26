Роллы с самой вкусной шапочкой: пошаговый рецепт изумительного блюда (видео)

Для того, чтобы роллы получились вкусными, необходимо придерживаться пропорций продуктов и брать только качественные ингредиенты.

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Для тех, кто любит роллы в любом виде, предлагаем попробовать приготовить оригинальное блюдо по рецепту кулинарного блогера Кристины, которая детально рассказала, как их сделать так, чтобы насладиться их вкусом самим и порадовать гостей.

Запеченные роллы с самой вкусной шапочкой

Ингредиенты:

рис – 250 гр;

вода – 275 гр;

нори – 2 шт;

творожный сыр – 140 гр;

огурцы – 2 шт;

семга – 120 гр;

кунжут.

Для шапочки:

сыр гауда – 100 гр;

креветки вареные – 100 гр;

майонез – 100 гр;

сушеный чеснок – щепотка.

Способ приготовления:

Рис промыть два или даже три раза, после чего отправить его в кастрюлю с толстым дном, залить водой, накрыть крышкой и поставить на сильный огонь. Как только вода закипит, уменьшить огонь до минимума и варить 12 минут. Крышку ни в коем случае не открывать. По истечении этого времени огонь выключить, рис перемешать и оставить его, накрыв полотенцем, еще на 15 минут.

Заправить рисовым уксусом, перемешать и дать остыть.

Далее на половинку нори распределить 120 гр риса, чтобы сверху оставался сантиметровый отступ, а снизу рис выступал на сантиметр-полтора. Выложить начинку, аккуратно закрутить ролл, соединяя нижний край риса, затем прокрутить ролл до конца. Подбить края с двух сторон. Посыпать кунжутом (по желанию).

Следующий этап – приготовление шапочки. Сыр, измельченные креветки и майонез перемешать.

Рол нарезать на восемь частей. Выложить на противень. Сформировать шапочки с помощью ложки. Отправить роллы в предварительно разогретую до максимума духовку на пять минут, поставив роллы на самый верхний уровень.

Приготовленные по такому рецепту роллы получаются очень вкусными.

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