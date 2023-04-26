Роли з найсмачнішою шапочкою: покроковий рецепт дивовижної страви (відео)

Для того, щоб роли вийшли смачними, необхідно дотримуватись пропорцій продуктів та брати лише якісні інгредієнти.

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Для тих, хто любить роли у будь-якому вигляді, пропонуємо спробувати приготувати оригінальну страву за рецептом кулінарної блогерки Крістіни, яка детально розповіла, як їх зробити так, щоб насолодитись їхнім смаком самим та порадувати гостей.

Запечені роли з найсмачнішою шапочкою

Інгредієнти:

рис – 250 г;

вода – 275 г;

норі — 2 шт;

сир – 140 г;

огірки – 2 шт.;

сьомга — 120 г;

кунжут.

Для шапочки:

сир гауда – 100 г;

креветки варені – 100 г;

майонез – 100 г;

сушений часник — дрібка.

Спосіб приготування:

Рис промити двічі чи навіть тричі, після чого відправити його в каструлю з товстим дном, залити водою, накрити кришкою і поставити на сильний вогонь. Як тільки вода закипить, зменшити вогонь до мінімуму та варити 12 хвилин. Кришку в жодному разі не відкривати. Після цього вогонь вимкнути, рис перемішати і залишити його, накривши рушником, ще на 15 хвилин.

Заправити рисовим оцтом, перемішати і дати охолонути.

Далі на половинку норі розподілити 120 г рису, щоб зверху залишався сантиметровий відступ, а знизу рис виступав на сантиметр-півтора. Викласти начинку, акуратно закрутити рол, з'єднуючи нижній край рису, потім прокрутити рол остаточно. Підбити краї з двох боків. Посипати кунжутом (за бажанням).

Наступний етап – приготування шапочки. Сир, подрібнені креветки та майонез перемішати.

Рол нарізати на вісім частин. Викласти на лист. Сформувати шапочки за допомогою ложки. Відправити роли в попередньо розігріту до максимуму духовку на п'ять хвилин, поставивши роли на верхній рівень.

Приготовлені за таким рецептом роли виходять дуже смачними.

Раніше Фокус писав, як швидко приготувати суші-торт.