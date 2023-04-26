Роли з найсмачнішою шапочкою: покроковий рецепт дивовижної страви (відео)
Для того, щоб роли вийшли смачними, необхідно дотримуватись пропорцій продуктів та брати лише якісні інгредієнти.
Для тих, хто любить роли у будь-якому вигляді, пропонуємо спробувати приготувати оригінальну страву за рецептом кулінарної блогерки Крістіни, яка детально розповіла, як їх зробити так, щоб насолодитись їхнім смаком самим та порадувати гостей.
Запечені роли з найсмачнішою шапочкою
Інгредієнти:
- рис – 250 г;
- вода – 275 г;
- норі — 2 шт;
- сир – 140 г;
- огірки – 2 шт.;
- сьомга — 120 г;
- кунжут.
Для шапочки:
- сир гауда – 100 г;
- креветки варені – 100 г;
- майонез – 100 г;
- сушений часник — дрібка.
Спосіб приготування:
Рис промити двічі чи навіть тричі, після чого відправити його в каструлю з товстим дном, залити водою, накрити кришкою і поставити на сильний вогонь. Як тільки вода закипить, зменшити вогонь до мінімуму та варити 12 хвилин. Кришку в жодному разі не відкривати. Після цього вогонь вимкнути, рис перемішати і залишити його, накривши рушником, ще на 15 хвилин.
Заправити рисовим оцтом, перемішати і дати охолонути.
Далі на половинку норі розподілити 120 г рису, щоб зверху залишався сантиметровий відступ, а знизу рис виступав на сантиметр-півтора. Викласти начинку, акуратно закрутити рол, з'єднуючи нижній край рису, потім прокрутити рол остаточно. Підбити краї з двох боків. Посипати кунжутом (за бажанням).
Наступний етап – приготування шапочки. Сир, подрібнені креветки та майонез перемішати.
Рол нарізати на вісім частин. Викласти на лист. Сформувати шапочки за допомогою ложки. Відправити роли в попередньо розігріту до максимуму духовку на п'ять хвилин, поставивши роли на верхній рівень.
Приготовлені за таким рецептом роли виходять дуже смачними.
Раніше Фокус писав, як швидко приготувати суші-торт.