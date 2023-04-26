Не совсем французский луковый суп: вкусно и дешевле, чем в ресторане

Да-да, вы не ошиблись, это рецепт простого и вкусного лукового супа, за который рестораторы берут с клиентов сумасшедшие деньги.

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Луковый суп — это классическое блюдо французской кухни, которое состоит из карамелизованного лука, бульона, тостов и расплавленного сыра. Обычно он очень недешев. Особенно в заграничных ресторанах.

Но Фокус позволит вам сэкономить, и даст упрощенный рецепт приготовления этого блюда на основе готового бульона и простого сыра. Результат все равно получается очень вкусным и ароматным. Этот суп отлично подходит для промозглой весенней погоды и уютного ужина.

Французский луковый суп

Ингредиенты:

1 французский багет

4 столовые ложки сливочного масла

1/4 стакана растительного масла

1 кг лука для жарки, нарезанного

1 столовая ложка сахара

1/2 чайной ложки горчичного порошка

3 столовые ложки муки

3 банки говяжьего консоме (или приготовьте говяжий бульон сами)

1 банка воды

1 банка сухого белого вина

150-200 гр сыра, нарезанного на 6 ломтиков

Для начала разогрейте духовку (лучше гриль). Нарежьте багет на ломтики толщиной 2,5 см и выложите на противень. Поставьте на 3-4 минуты или до подрумянивания. Выньте из духовки и отложите.

Поставьте четырехлитровую кастрюлю на средне-высокий огонь. Добавьте масло и растительное масло. Разогрейте, пока масло не растает. Добавьте лук и жарьте помешивая, пока он не станет мягким и золотистым. Добавьте сахар и жарьте еще 5 минут. Добавьте муку и горчичный порошок. Хорошо перемешайте и жарьте еще 3-4 минуты.

Добавьте консоме (или свой бульон), воду и вино. Хорошо перемешайте и варите 8-10 минут, пока не нагреется и мука не растворится.

Выложите шесть огнеупорных чашек для супа (или другую похожую по форме огнеупорную посуду) на прочный противень. Налейте суп в чашки и положите сверху по ломтику поджаренного багета. Затем положите по ломтику сыра на каждую чашку, убедившись, что часть сыра чуть-чуть выходит за кромку.

Налейте суп в чашки и положите сверху по ломтику поджаренного багета. Фото: Соцсети

Поставьте чашки или мисочки с супом в духовку (лучше под гриль) и запекайте 3-4 минуты или до тех пор, пока сыр не расплавится и не станет коричневым.

Осторожно выньте из духовки и подавайте суп с оставшимися ломтиками багетов для макания.

А теперь просто наслаждайтесь волшебным вкусом. Кстати, к этому супу будет не лишним добавить салат из тунца, авокадо, огурца и сельдерея.