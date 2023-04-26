Не зовсім французький цибулевий суп: смачно та дешевше, ніж у ресторані

Так-так, ви не помилилися, це рецепт простого та смачного цибулевого супу, за який ресторатори беруть із клієнтів божевільні гроші.

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Цибулевий суп — це класична страва французької кухні, що складається з карамелізованої цибулі, бульйону, тостів і розплавленого сиру. Зазвичай він дуже недешевий. Особливо у закордонних ресторанах.

Але Фокус дозволить вам заощадити та дасть спрощений рецепт приготування цієї страви на основі готового бульйону та простого сиру. Результат все одно виходить дуже смачним та ароматним. Цей суп чудово підходить для вогкої весняної погоди та затишної вечері.

Французький цибулевий суп

Інгредієнти:

1 французький багет;

4 столові ложки вершкового масла;

1/4 склянки олії;

1 кг цибулі для смаження, нарізаної;

1 столова ложка цукру;

1/2 чайної ложки гірчичного порошку;

3 столові ложки борошна;

3 банки яловичого консоме (або приготуйте яловичий бульйон самі);

1 пляшка води;

1 пляшка сухого білого вина;

150-200 г сиру, нарізаного на 6 скибочок.

Для початку розігрійте духовку (краще гриль). Наріжте багет на скибочки товщиною 2,5 см і викладіть на лист. Поставте на 3-4 хвилини або до підрум'янювання. Вийміть із духовки та відкладіть.

Поставте чотирилітрову каструлю на середньо-високий вогонь. Додайте масло та олію. Розігрійте, поки масло не розтане. Додайте цибулю і смажте помішуючи, поки вона не стане м'якою і золотистою. Додайте цукор і смажте ще 5 хвилин. Додайте борошно та гірчичний порошок. Добре перемішайте і смажте ще 3-4 хвилини.

Додайте консоме (або свій бульйон), воду та вино. Добре перемішайте і варіть 8-10 хвилин, поки не нагріється і борошно не розчиниться.

Викладіть шість вогнетривких чашок для супу (або інший схожий формою вогнетривкий посуд) на міцний лист. Налийте суп у чашки та покладіть зверху по скибочці підсмаженого багета. Потім покладіть по скибочці сиру на кожну чашку, переконавшись, що частина сиру трохи виходить за край.

Налийте суп у чашки і покладіть зверху по скибочці підсмаженого багету. Фото: Соцмережі

Поставте чашки або миски з супом у духовку (краще під гриль) і запікайте 3-4 хвилини або до тих пір, поки сир не розплавиться і не стане коричневим.

Обережно вийміть з духовки та подавайте суп зі скибочками багета, що залишилися, для мокання.

А тепер просто насолоджуйтесь чарівним смаком. До речі, до цього супу буде не зайвим додати салат з тунця, авокадо, огірка та селери.