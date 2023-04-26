Без теста и лишних хлопот: рецепт пирожков с картошкой за 15 минут

Такие пирожки получаются слегка хрустящими и очень аппетитными.

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Если вы думаете, что для приготовления пирожков с картошкой необходимы глубокие кулинарные познания, и даже не беретесь делать тесто из-за боязни, что не получится, или у вас просто нет времени, чтобы долго возиться с готовкой, рецепт, предложенный в блоге "Мамины рецепты" – настоящая палочка-выручалочка. На приготовление пирожков уйдет всего несколько минут, а вкус получится ничем не хуже, чем у сделанных по традиционным рецептам.

Быстрые пирожки с картофелем

Ингредиенты:

картофель;

укроп;

лук;

лаваш;

молоко;

растительное или сливочное масло.

Количество ингредиентов берите по своему желанию или в расчете на тех, кого планируете угощать пирожками.

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить, порезать на куски и отварить в подсоленной воде до готовности. Лук почистить, нарезать, обжарить до готовности. Укроп мелко порубить. Все ингредиенты смешать, добавить молоко, сделать пюре. При необходимости можно досолить или добавить других специй по желанию.

Лаваш нарезать на полоски, в центр каждой положить картошку, свернуть. Смазать взбитым яйцом, поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусные пирожки с капустой.