Без тіста та зайвого клопоту: рецепт пиріжків із картоплею за 15 хвилин

Такі пиріжки виходять трохи хрусткими і дуже апетитними.

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Якщо ви думаєте, що для приготування пиріжків із картоплею необхідні глибокі кулінарні пізнання, і навіть не беретеся робити тісто через страх, що не вийде, або у вас просто немає часу, щоб довго возитися з приготуванням, рецепт, запропонований у блозі "Мамині рецепти", — справжня паличка-виручалочка. На приготування пиріжків піде лише кілька хвилин, а смак вийде нічим не гірший, ніж у зроблених за традиційними рецептами.

Швидкі пиріжки з картоплею

Інгредієнти:

картопля;

кріп;

цибуля;

лаваш;

молоко;

рослинне або вершкове масло.

Кількість інгредієнтів беріть за своїм бажанням чи враховуючи, скільки людей плануєте пригощати пиріжками.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, почистити, нарізати на шматки і відварити в підсоленій воді до готовності. Цибулю почистити, нарізати, обсмажити до готовності. Кріп дрібно порубати. Усі інгредієнти змішати, додати молоко, зробити пюре. За потреби можна досолити або додати інші спеції за бажанням.

Лаваш нарізати на смужки, у центр кожної покласти картоплю, згорнути. Змастити збитим яйцем, поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачні пиріжки з капустою.