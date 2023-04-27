Отличное блюдо на ужин. Рецепт спагетти в ореховом соусе

Итальянская паста – универсальное блюдо, чтобы подавать его с соусами.

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Спагетти в ореховом соусе — это простое и ароматное блюдо, которое подойдет для обеда или ужина. Ореховый соус придает спагетти нежный вкус и кремовую текстуру. Если у вас нет спагетти, ничего страшного, можно взять и другую пасту, например, феттучини или пенне. Главное, чтобы паста хорошо пропитывалась соусом. Фокус расскажет, как приготовить это вкусное блюдо.

Спагетти в ореховом соусе

Ингредиенты:

400 г спагетти;

100 г грецких орехов;

100 мл сливок;

50 г сыра пармезан;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. оливкового масла;

соль, перец, базилик по вкусу.

В большой кастрюле доведите воду до кипения, посолите и сварите спагетти до состояния аль денте, следуя инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг и оставьте немного воды от варки, она пригодится при приготовлении соуса.

В блендере измельчите орехи, чеснок, сыр до однородной массы. Добавьте соль и перец. Постепенно добавляйте сливки и продолжайте взбивать до получения однородного соуса.

В сковороде разогрейте оливковое масло и добавьте ореховый соус. Доведите до кипения, помешивая, и снимите с огня.

Смешайте спагетти с соусом и подавайте, посыпав свежим базиликом.

Также вы можете приготовить вкусные запеченные спагетти с мясным фаршем. Это блюдо получается очень сытным и вкусным. А аромат ему обеспечивают итальянские травы.