Чудова страва на вечерю. Рецепт спагеті в горіховому соусі
Італійська паста – універсальна страва, щоб подавати її із соусами.
Спагеті в горіховому соусі — це проста та ароматна страва, яка підійде для обіду або вечері. Горіховий соус надає спагеті ніжного смаку та кремової текстури. Якщо у вас немає спагеті, нічого страшного, можна взяти й іншу пасту, наприклад, фетучіне чи пенне. Головне, щоб паста добре просочувалась соусом. Фокус розповість, як приготувати цю смачну страву.
Спагеті у горіховому соусі
Інгредієнти:
- 400 г спагеті;
- 100 г волоських горіхів;
- 100 мл вершків;
- 50 г сиру пармезан;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- сіль, перець, базилік на смак.
У великій каструлі доведіть воду до кипіння, посоліть і зваріть спагеті до стану аль денте, дотримуючись інструкцій на упаковці. Відкиньте на друшляк і залиште трохи води від варіння, вона знадобиться для приготування соусу.
У блендері подрібніть горіхи, часник, сир до однорідної маси. Додайте сіль та перець. Поступово додавайте вершки та продовжуйте збивати до однорідного соусу.
У сковороді розігрійте оливкову олію та додайте горіховий соус. Доведіть до кипіння, помішуючи і зніміть з вогню.
Змішайте спагеті із соусом і подавайте, посипавши свіжим базиліком.
Також можна приготувати смачні запечені спагеті з м'ясним фаршем. Ця страва виходить дуже ситною та смачною. А аромат йому забезпечують італійські трави.