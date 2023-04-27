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Їжа

Чудова страва на вечерю. Рецепт спагеті в горіховому соусі

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Фото: Getty Images | Спагеті з горіховим соусом

Італійська паста – універсальна страва, щоб подавати її із соусами.

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Спагеті в горіховому соусі — це проста та ароматна страва, яка підійде для обіду або вечері. Горіховий соус надає спагеті ніжного смаку та кремової текстури. Якщо у вас немає спагеті, нічого страшного, можна взяти й іншу пасту, наприклад, фетучіне чи пенне. Головне, щоб паста добре просочувалась соусом. Фокус розповість, як приготувати цю смачну страву.

Спагеті у горіховому соусі

Інгредієнти:

  • 400 г спагеті;
  • 100 г волоських горіхів;
  • 100 мл вершків;
  • 50 г сиру пармезан;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • сіль, перець, базилік на смак.

У великій каструлі доведіть воду до кипіння, посоліть і зваріть спагеті до стану аль денте, дотримуючись інструкцій на упаковці. Відкиньте на друшляк і залиште трохи води від варіння, вона знадобиться для приготування соусу.

У блендері подрібніть горіхи, часник, сир до однорідної маси. Додайте сіль та перець. Поступово додавайте вершки та продовжуйте збивати до однорідного соусу.

У сковороді розігрійте оливкову олію та додайте горіховий соус. Доведіть до кипіння, помішуючи і зніміть з вогню.

Змішайте спагеті із соусом і подавайте, посипавши свіжим базиліком.

Також можна приготувати смачні запечені спагеті з м'ясним фаршем. Ця страва виходить дуже ситною та смачною. А аромат йому забезпечують італійські трави.