Сытный суп на ужин. Рецепт рассольника с копченой грудинкой
Рассольник вполне может быть основным блюдом, настолько это сытное и ароматное блюдо.
Рассольник — это очень вкусный суп, который готовят с рисом, или перловкой на мясном бульоне. В него обязательно добавляют соленые огурцы, которые придают ему пикантности. Лучше всего он получается с копченостями.
Фокус расскажет, как приготовить вкусный рассольник.
Рассольник с копченой грудинкой
Ингредиенты:
- крупа перловая — 150 г;
- грудинка копченая — 600 г;
- бульон куриный или овощной — 2 л;
- три соленых огурца;
- рассол огуречный — 0,5 стакана;
- картофель — 3 шт;
- одна морковка;
- одна луковица;
- один корень петрушки;
- лист лавровый, перец черный горошком, соль.
Перловку промойте, и замочите на несколько часов. Если этого не сделать, то она будет дольше вариться.
Грудинку нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая, около пяти минут. Добавьте в кастрюлю морковь, петрушку и лук, нарезанные тонкой соломкой, и готовьте, продолжая помешивать, еще четыре минуты.
Влейте в кастрюлю горячий бульон, добавьте перловку, доведите до кипения и варите на маленьком огне 20 минут.
Картофель очистите и нарежьте толстой соломкой. Огурцы можете почистить, а можете пропустить этот этап. Вы можете натереть их на терке, или нарезать соломкой. В кипящий суп положите картофель, варите около пяти минут, после добавьте огурцы, немного рассола, лавровый лист, горошины перца и посолите, если требуется. Варите еще 10 минут.
Снимите с огня и разлейте по тарелкам. При подаче можно добавить сметану или зелень по желанию.
Также вы можете приготовить вкусный овощной суп с грибами. Например, с шампиньонами.