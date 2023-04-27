Сытный суп на ужин. Рецепт рассольника с копченой грудинкой

Рассольник вполне может быть основным блюдом, настолько это сытное и ароматное блюдо.

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Рассольник — это очень вкусный суп, который готовят с рисом, или перловкой на мясном бульоне. В него обязательно добавляют соленые огурцы, которые придают ему пикантности. Лучше всего он получается с копченостями.

Фокус расскажет, как приготовить вкусный рассольник.

Рассольник с копченой грудинкой

Ингредиенты:

крупа перловая — 150 г;

грудинка копченая — 600 г;

бульон куриный или овощной — 2 л;

три соленых огурца;

рассол огуречный — 0,5 стакана;

картофель — 3 шт;

одна морковка;

одна луковица;

один корень петрушки;

лист лавровый, перец черный горошком, соль.

Перловку промойте, и замочите на несколько часов. Если этого не сделать, то она будет дольше вариться.

Грудинку нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая, около пяти минут. Добавьте в кастрюлю морковь, петрушку и лук, нарезанные тонкой соломкой, и готовьте, продолжая помешивать, еще четыре минуты.

Влейте в кастрюлю горячий бульон, добавьте перловку, доведите до кипения и варите на маленьком огне 20 минут.

Картофель очистите и нарежьте толстой соломкой. Огурцы можете почистить, а можете пропустить этот этап. Вы можете натереть их на терке, или нарезать соломкой. В кипящий суп положите картофель, варите около пяти минут, после добавьте огурцы, немного рассола, лавровый лист, горошины перца и посолите, если требуется. Варите еще 10 минут.

Снимите с огня и разлейте по тарелкам. При подаче можно добавить сметану или зелень по желанию.

Также вы можете приготовить вкусный овощной суп с грибами. Например, с шампиньонами.