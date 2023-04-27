Поживний суп на вечерю. Рецепт розсольника з копченою грудинкою

Розсольник цілком може бути основною стравою, настільки це ситна та ароматна страва.

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Розсольник — це дуже смачний суп, який готують із рисом або перловкою на м'ясному бульйоні. До нього обов'язково додають солоні огірки, які надають йому пікантності. Найкраще він виходить із копченостями.

Фокус розповість, як приготувати смачний розсольник.

Розсольник із копченою грудинкою

Інгредієнти:

крупа перлова — 150 г;

грудинка копчена — 600 г;

бульйон курячий або овочевий — 2 л;

три солоні огірки;

розсіл огірковий — 0,5 склянки;

картопля — 3 шт;

одна морквина;

одна цибулина;

один корінь петрушки;

лавровий лист, перець чорний горошком, сіль.

Перловку промийте і замочіть на кілька годин. Якщо цього не зробити, то вона довше варитиметься.

Грудинку наріжте невеликими шматочками та обсмажте на олії в каструлі з товстим дном, постійно помішуючи, приблизно п'ять хвилин. Додайте в каструлю моркву, петрушку та цибулю, нарізані тонкою соломкою, і готуйте, продовжуючи помішувати, ще чотири хвилини.

Влийте в каструлю гарячий бульйон, додайте перловку, доведіть до кипіння та варіть на маленькому вогні 20 хвилин.

Картоплю очистить і наріжте товстою соломкою. Огірки можете очистити, а можете пропустити цей етап. Ви можете натерти їх на тертці або нарізати соломкою. У киплячий суп покладіть картоплю, варіть приблизно п'ять хвилин, потім додайте огірки, трохи розсолу, лавровий лист, горошини перцю і посоліть, якщо потрібно. Варіть ще 10 хвилин.

Зніміть з вогню та розлийте по тарілках. При подачі можна додати сметану чи зелень за бажанням.

Також ви можете приготувати смачний овочевий суп із грибами. Наприклад, з печерицями.