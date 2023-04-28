Макароны с говядиной под сыром: все в одной сковороде

После напряженной недели вряд ли у вас есть силы готовить что-то сложное, поэтому это простой рецепт вкуснейших макарон с говядиной под сыром вам точно понравится.

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Мясо и макароны – всегда были отличным сочетанием. В Италии — это целый кулинарный культ. Если вы хотите приготовить простое, сытное и вкусное блюдо из фарша, сыра и макарон, то этот рецепт для вас. Это блюдо готовится в одной сковороде и не требует много времени и усилий. Фокус уверяет, что предлагаемый нами рецепт вам точно понравится.

Макароны с говядиной под сыром

Ингредиенты:

450 г мясного фарша;

1 средняя луковица;

375 мл соуса для спагетти (или слегка разведенной томатной пасты);

1 зеленый перец, нарезанный кубиками;

2 пакета тертого сыра чеддер (или любого другого, натертого на терке);

1 столовая ложка чесночной соли или по вкусу;

2 столовые ложки сахара;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 пачка макарон.

Отварите макароны в отдельной кастрюле до готовности. В большой сковороде обжарьте нарезанные лук, чесночную соль и зеленый перец в оливковом масле.

Добавьте фарш и накройте крышкой. Тушите и перемешивайте, пока фарш не приготовится полностью, около 15 минут. Это позволит ароматам лука и перца проникнуть в мясо.

Снимите крышку и смешайте соус и 2 столовые ложки сахара. Накройте крышкой и тушите на медленном огне не менее 30 минут.

Добавьте отваренные макароны и перемешайте. Накройте крышкой и тушите на среднем огне еще 10 минут.

Снимите крышку и посыпьте все сыром. Тушите на среднем огне еще 10 минут или пока сыр не расплавится.

Вот и все! А в качестве десерта предлагаем вам приготовить классический торта "Сметанник".