Макароны с говядиной под сыром: все в одной сковороде
После напряженной недели вряд ли у вас есть силы готовить что-то сложное, поэтому это простой рецепт вкуснейших макарон с говядиной под сыром вам точно понравится.
Мясо и макароны – всегда были отличным сочетанием. В Италии — это целый кулинарный культ. Если вы хотите приготовить простое, сытное и вкусное блюдо из фарша, сыра и макарон, то этот рецепт для вас. Это блюдо готовится в одной сковороде и не требует много времени и усилий. Фокус уверяет, что предлагаемый нами рецепт вам точно понравится.
Макароны с говядиной под сыром
Ингредиенты:
- 450 г мясного фарша;
- 1 средняя луковица;
- 375 мл соуса для спагетти (или слегка разведенной томатной пасты);
- 1 зеленый перец, нарезанный кубиками;
- 2 пакета тертого сыра чеддер (или любого другого, натертого на терке);
- 1 столовая ложка чесночной соли или по вкусу;
- 2 столовые ложки сахара;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 пачка макарон.
Отварите макароны в отдельной кастрюле до готовности. В большой сковороде обжарьте нарезанные лук, чесночную соль и зеленый перец в оливковом масле.
Добавьте фарш и накройте крышкой. Тушите и перемешивайте, пока фарш не приготовится полностью, около 15 минут. Это позволит ароматам лука и перца проникнуть в мясо.
Снимите крышку и смешайте соус и 2 столовые ложки сахара. Накройте крышкой и тушите на медленном огне не менее 30 минут.
Добавьте отваренные макароны и перемешайте. Накройте крышкой и тушите на среднем огне еще 10 минут.
Снимите крышку и посыпьте все сыром. Тушите на среднем огне еще 10 минут или пока сыр не расплавится.
Вот и все! А в качестве десерта предлагаем вам приготовить классический торта "Сметанник".