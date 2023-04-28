Макарони з яловичиною під сиром: все в одній сковороді

Після напруженого тижня навряд чи у вас є сили готувати щось складне, тому це простий рецепт найсмачніших макаронів з яловичиною під сиром вам точно сподобається.

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М'ясо та макарони – завжди були чудовим поєднанням. В Італії це цілий кулінарний культ. Якщо ви хочете приготувати просту, поживну та смачну страву з фаршу, сиру та макаронів, то цей рецепт для вас. Ця страва готується в одній сковороді та не потребує багато часу чи зусиль. Фокус запевняє, що запропонований нами рецепт вам сподобається.

Макарони з яловичиною під сиром

Інгредієнти:

450 г м'ясного фаршу;

1 середня цибулина;

375 мл соусу для спагеті (або злегка розведеної томатної пасти);

1 зелений перець, нарізаний кубиками;

2 пакети тертого сиру чедер (або будь-якого іншого, натертого на тертці);

1 столова ложка часникової солі або іншої на смак;

2 столові ложки цукру;

2 столові ложки оливкової олії;

1 пачка макаронів.

Відваріть макарони в окремій каструлі до готовності. У великій сковороді обсмажте нарізану цибулю, сіль і зелений перець в оливковій олії.

Додайте фарш і накрийте кришкою. Тушкуйте і перемішуйте, поки фарш повністю приготується, приблизно 15 хвилин. Це дозволить ароматам цибулі та перцю проникнути в м'ясо.

Зніміть кришку і змішайте соус та 2 столові ложки цукру. Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні щонайменше 30 хвилин.

Додайте відварені макарони та перемішайте. Накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні ще 10 хвилин.

Зніміть кришку і посипте сиром. Тушкуйте на середньому вогні ще 10 хвилин або поки сир не розплавиться.

От і все! А як десерт пропонуємо вам приготувати класичний торт "Сметанник".