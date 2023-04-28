Популярний та смачний. Рецепт класичного торта "Сметанник"

Цей торт складається з бісквітних коржів, просочених сметанним кремом і прикрашений горіхами.

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Торт "Сметанник" дуже популярний навіть зараз, коли з'явилися й інші, сучасніші десерти. Ймовірно, прообраз цього торта з'явився ще в незапам'ятні часи.

Тільки тоді його готували з медом, а не цукром, а сметану так і використовували як крем. Є навіть легенда про те, що один із російських імператорів любив цей торт, але це, швидше за все, неправда.

Але у будь-якому випадку торт залишається популярним і простим у приготуванні. Фокус розповість, як його спекти.

Торт "Сметанник"

Інгредієнти:

Для тесту:

сметана — 250 г;

цукор — 250 г;

масло вершкове — 50 г;

борошно — 320 г (2 склянки);

розпушувач — 1 пакетик;

порошок какао — 1 столова ложка;

ванільний цукор — 1 пакетик.

Для крему:

сметана 25% — 500 г;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 1 пакетик.

Для прикрас:

горіхи волоські — 1 склянка.

Класичний сметанник готується у чотири етапи: виготовлення коржів, виготовлення крему, збірка торта, його прикраса.

Для початку приготуємо коржі. У миску міксера покладіть 50 г м'якого вершкового масла, додайте 1 пакетик ванільного цукру і 100 г цукру. Перемішайте отриману масу на середньої швидкості.

Продовжуючи перемішувати, в три прийоми, додайте 250 г сметани та 150 г цукру. Зменшуємо швидкість до мінімуму і додаємо дві склянки та розпушувач. Перемішуємо до одержання однорідного тіста.

Отримане тісто ділимо на дві частини та в одну половину додаємо одну столову ложку какао. Перемішуємо до одержання однорідного шоколадного тіста.

Дно роз'ємної форми діаметром 26 сантиметрів застилаємо папером для випікання та змащуємо маслом. Кладемо половину світлого тіста. Руками, змоченими у воді, розподіляємо тісто на денце форми.

Випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 15 хвилин. Таким же чином розкочуємо і випікаємо ще один світлий і два шоколадні коржі.

Готовим коржам даємо охолонути.

Тепер готуємо крем. У миску міксера кладемо 500 г холодної жирної сметани, не менше 25% жирності. Додаємо 150 грамів цукру та один пакетик ванільного цукру.

Збиваємо на максимальній швидкості до отримання пишного крему.

Беремося до збірки торта. На блюдо змащуємо трохи крему, кладемо шоколадний корж, густо змащуємо його сметанним кремом, посипаємо подрібненими підсмаженими горіхами. Можна використовувати волоські, а можна будь-які на ваш смак.

Зверху кладемо світлий корж, густо змащуємо його сметанним кремом, посипаємо подрібненими підсмаженими горіхами і так далі чергуючи коржі. Верхній корж кладемо гладенькою стороною нагору.

Весь торт обмазуємо сметанним кремом. На поверхні торта з половинок горіхів викладаємо орнамент, трохи присипаємо подрібненими горіхами.

Боки торта густо обсипаємо подрібненими горіхами. Торт Сметанник готовий! Залишаємо його в холодильнику на 10-12 годин, щоб він добре просочився.

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