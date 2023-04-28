Популярный и вкусный. Рецепт классического торта "Сметанник"

Этот торт состоит из бисквитных коржей, пропитанных сметанным кремом, и украшен орехами.

Related video

Торт "Сметанник" очень популярен даже сейчас, когда появились и другие, более современные десерты. Вероятно, прообраз этого торта появился еще в незапамятные времена.

Только тогда его готовили с медом, а не сахаром, а сметану так и использовали в качестве крема. Есть даже легенда о том, что один из российских императоров любил этот торт, но это, скорей всего неправда.

Но в любом случае торт остается популярным и простым в приготовлении. Фокус расскажет, как его испечь.

Торт "Сметанник"

Ингредиенты:

Для теста:

сметана – 250 г;

сахар – 250 г;

масло сливочное – 50 г;

мука – 320 г (2 стакана);

разрыхлитель – 1 пакетик;

порошок какао – 1 столовая ложка;

ванильный сахар – 1 пакетик.

Для крема:

сметана 25% – 500 г;

сахар -150 г;

ванильный сахар – 1 пакетик.

Для украшения:

орехи грецкие – 1 стакан.

Классический сметанник готовится в четыре этапа: изготовление коржей, изготовление крема, сборка торта, его украшение.

Для начала приготовим коржи. В миску миксера положите 50 грамм мягкого сливочного масла, добавьте 1 пакетик ванильного сахара и 100 грамм сахара. Перемешайте полученную массу на средней скорости.

Продолжая перемешивать, в три приема, добавляйте 250 грамм сметаны и 150 грамм сахара. Уменьшаем скорость до минимума и добавляем два стакана и разрыхлитель. Перемешиваем до получения однородного теста.

Полученное тесто делим на две части и в одну половину добавляем одну столовую ложку какао. Перемешиваем до получения однородного шоколадного теста.

Дно разъемной формы диаметром 26 сантиметров застилаем бумагой для выпечки и смазываем маслом. Кладем половину светлого теста. Руками, смоченными в воде, распределяем тесто по донышку формы.

Выпекаем при температуре 200 градусов приблизительно 15 минут. Таким же образом раскатываем и выпекаем еще один светлый и два шоколадных коржа.

Готовым коржам даем остыть.

Теперь готовим крем. В миску миксера кладем 500 грамм холодной жирной сметаны, не менее 25% жирности. Добавляем 150 грамм сахара и один пакетик ванильного сахара.

Взбиваем на максимальной скорости до получения пышного крема.

Приступаем к сборке торта. На блюдо намазываем немного крема, кладем шоколадный корж, густо смазываем его сметанным кремом, посыпаем измельченными поджаренными орехами. Можно использовать грецкие, а можно любые по вашему вкусу.

Сверху кладем светлый корж, густо смазываем его сметанным кремом, посыпаем измельченными поджаренными орехами и, так далее, чередуя коржи. Верхний корж кладем гладкой стороной вверх.

Весь торт обмазываем сметанным кремом. На поверхности торта из половинок орехов выкладываем орнамент, слегка присыпаем измельченными орехами.

Бока торта густо обсыпаем измельченными орехами. Торт Сметанник готов! Оставляем его в холодильнике на 10-12 часов, чтобы он хорошо пропитался.

Также вы можете приготовить вкусный торт "Женский каприз".