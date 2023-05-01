Отличный перекус за пару минут. Рецепт вкусной и бюджетной закуски на скорую руку

Такая закуска разнообразит меню и станет неплохим быстрым угощением для гостей.

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Если времени на готовку особо нет, да и количество продуктов не позволяет развернуться кулинарной фантазии, самое время попробовать приготовить очень быструю, бюджетную и невероятно вкусную закуску по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян. Несмотря на простой состав, она получается сытной и питательной, выручит в качестве перекуса или даже угощения к приходу гостей.

Быстрая закуска из овощей

Ингредиенты:

багет или батон – 1 шт;

сливочное масло для жарки;

лук – 1-2 шт;

морковь – 1-2;

чеснок – 1-2 зубчика;

соленые или маринованные огурцы – 2-3 шт;

сметана или майонез – 2-3 ст. л. сметаны.

Способ приготовления:

Багет порезать и обжарить на масле с двух сторон, выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. Лук почистить, порезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке, чеснок мелко порезать. Все обжарить на не большом количестве масла, после чего переложить в миску. Туда же добавить порезанные соломкой или протертые огурцы и майонез. Все смешать и выложить на обжаренные куски хлеба. Готовые бутерброды можно подавать на стол.

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