Чудовий перекус за кілька хвилин. Рецепт смачної та бюджетної закуски нашвидкуруч

Така закуска урізноманітнить меню та стане непоганим швидким частуванням для гостей.

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Якщо часу на готування особливо немає, та й кількість продуктів не дозволяє розвернутися кулінарній фантазії, саме час спробувати приготувати дуже швидку, бюджетну та неймовірно смачну закуску за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Незважаючи на простий склад, вона виходить ситною та поживною, виручить як перекус чи навіть частування до приходу гостей.

Швидка закуска з овочів

Інгредієнти:

багет чи батон – 1 шт;

вершкове масло для смаження;

цибуля – 1-2 шт;

морква – 1-2 шт;

часник – 1-2 зубчики;

солоні чи мариновані огірки – 2-3 шт;

сметана чи майонез – 2-3 ст. л. сметани.

Спосіб приготування:

Багет порізати й обсмажити на маслі з двох сторін, викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир. Цибулю почистити, порізати півкільцями, моркву натерти на тертці, часник дрібно порізати. Все обсмажити на невеликій кількості масла, після чого перекласти в миску. Туди ж додати порізані соломкою або протерті огірки та майонез. Все змішати та викласти на обсмажені шматки хліба. Готові бутерброди можна подавати на стіл.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидку намазку на хліб із крабових паличок, що здатна замінити сніданок.