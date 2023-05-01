Сытное блюдо к ужину. Как приготовить картофельные оладьи с сыром
Это простое и вкусное блюдо, которое готовится из картофельного пюре.
Картофельные оладьи с сыром – это, пожалуй, самое простое блюдо, которое можно приготовить даже впрок. Оно готовится из остатков картофельного пюре, или для него можно сварить картофель отдельно.
Существует множество вариаций этого рецепта, но с сыром получается особенно вкусно. Оладьи можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или овощам. Соус для оладий можно выбрать по своему вкусу: сметана, кетчуп, майонез, томатный соус. Фокус расскажет, как их приготовить.
Картофельные оладьи с сыром
Ингредиенты:
- 500 г картофельного пюре;
- 100 г тертого сыра (любого по вкусу);
- два яйца;
- две ст. ложки муки;
- соль и перец по вкусу;
- растительное масло для жарки.
В большой миске смешайте картофельное пюре с тертым сыром, яйцами, мукой, солью и перцем. Перемешайте хорошо, чтобы получилась однородная масса.
Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее растительным маслом.
Ложкой выкладывайте небольшие порции теста на сковороду и разравнивайте их в форме круглых оладий. Жарьте оладьи по 3-4 минуты с каждой стороны, пока не образуется золотистая корочка.
Выкладывайте готовые оладьи на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
Подавайте картофельные оладьи с сыром горячими или теплыми со своим любимым соусом.
К этому блюду отлично подойдет вкусный салат вроде "Цезаря" с авокадо.