Сытное блюдо к ужину. Как приготовить картофельные оладьи с сыром

Это простое и вкусное блюдо, которое готовится из картофельного пюре.

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Картофельные оладьи с сыром – это, пожалуй, самое простое блюдо, которое можно приготовить даже впрок. Оно готовится из остатков картофельного пюре, или для него можно сварить картофель отдельно.

Существует множество вариаций этого рецепта, но с сыром получается особенно вкусно. Оладьи можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или овощам. Соус для оладий можно выбрать по своему вкусу: сметана, кетчуп, майонез, томатный соус. Фокус расскажет, как их приготовить.

Картофельные оладьи с сыром

Ингредиенты:

500 г картофельного пюре;

100 г тертого сыра (любого по вкусу);

два яйца;

две ст. ложки муки;

соль и перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

В большой миске смешайте картофельное пюре с тертым сыром, яйцами, мукой, солью и перцем. Перемешайте хорошо, чтобы получилась однородная масса.

Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее растительным маслом.

Ложкой выкладывайте небольшие порции теста на сковороду и разравнивайте их в форме круглых оладий. Жарьте оладьи по 3-4 минуты с каждой стороны, пока не образуется золотистая корочка.

Выкладывайте готовые оладьи на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Подавайте картофельные оладьи с сыром горячими или теплыми со своим любимым соусом.

К этому блюду отлично подойдет вкусный салат вроде "Цезаря" с авокадо.