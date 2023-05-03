Вкусное блюдо к ужину. Рецепт куриных сердечек в сметане
Это простое и вкусное блюдо, которое очень легко приготовить.
Многие не любят субпродукты, потому что не знают, как их готовить. Но, что касается куриных желудков, сердечек и печенки, из них можно приготовить отличное блюдо к ужину. Как именно, расскажет Фокус. Из куриных сердечек может получиться отличное жаркое в сметане с ароматным соусом.
Куриные сердечки в сметане
Ингредиенты
- 500 г куриных сердечек;
- 300 г сметаны;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 ст.л. растительного масла;
- соль, перец, лавровый лист, зелень по вкусу.
Промойте куриные сердечки и обсушите их бумажным полотенцем. Разрежьте их на две части и посолите.
На сковороде разогреть масло и обжарить сердечки с обеих сторон до золотистой корочки. Переложить их в кастрюлю или горшочек.
В том же масле обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще минуту.
Снимите сковороду с огня и добавьте сметану. Перемешайте и посолите по вкусу.
Залейте соусом сердечки и добавьте лавровый лист. Тушите на медленном огне под крышкой около 20 минут, пока сердечки не станут мягкими.
Посыпьте блюдо зеленью и подавайте горячим с картофельным пюре, рисом или макаронами.
Вкусное картофельное пюре приготовить легко, но следует соблюдать несколько простых правил. Тогда оно получится нежным и воздушным.