Вкусное блюдо к ужину. Рецепт куриных сердечек в сметане

Это простое и вкусное блюдо, которое очень легко приготовить.

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Многие не любят субпродукты, потому что не знают, как их готовить. Но, что касается куриных желудков, сердечек и печенки, из них можно приготовить отличное блюдо к ужину. Как именно, расскажет Фокус. Из куриных сердечек может получиться отличное жаркое в сметане с ароматным соусом.

Куриные сердечки в сметане

Ингредиенты

500 г куриных сердечек;

300 г сметаны;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

2 ст.л. растительного масла;

соль, перец, лавровый лист, зелень по вкусу.

Промойте куриные сердечки и обсушите их бумажным полотенцем. Разрежьте их на две части и посолите.

На сковороде разогреть масло и обжарить сердечки с обеих сторон до золотистой корочки. Переложить их в кастрюлю или горшочек.

В том же масле обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще минуту.

Снимите сковороду с огня и добавьте сметану. Перемешайте и посолите по вкусу.

Залейте соусом сердечки и добавьте лавровый лист. Тушите на медленном огне под крышкой около 20 минут, пока сердечки не станут мягкими.

Посыпьте блюдо зеленью и подавайте горячим с картофельным пюре, рисом или макаронами.

Вкусное картофельное пюре приготовить легко, но следует соблюдать несколько простых правил. Тогда оно получится нежным и воздушным.