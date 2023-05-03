Смачна страва на вечерю. Рецепт курячих сердець у сметані
Це проста та смачна страва, яку дуже легко приготувати.
Багато хто не любить субпродукти, бо не знає, як їх готувати. Але, що стосується курячих шлунків, сердець і печінки, з них можна приготувати чудову страву до вечері. Як саме, розповість Фокус. З курячих сердець може вийти чудова печеня в сметані з ароматним соусом.
Курячі серця в сметані
Інгредієнти:
- 500 г курячих сердець;
- 300 г сметани;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ст. рослинної олії;
- сіль, перець, лавровий лист, зелень на смак.
Промийте курячі серця та обсушіть їх паперовим рушником. Розріжте їх на дві частини та посоліть.
На сковороді розігріти олію та обсмажити серця з обох боків до золотистої скоринки. Перекладіть їх у каструлю чи горщик.
У той же олії обсмажте нарізану цибулю до м'якості. Додайте подрібнений часник і смажте ще хвилину.
Зніміть сковороду з вогню та додайте сметану. Перемішайте та посоліть до смаку.
Залийте соусом серця і додайте лавровий лист. Готуйте на повільному вогні під кришкою приблизно 20 хвилин, поки сердечка не стануть м'якими.
Посипте страву зеленню та подавайте гарячим з картопляним пюре, рисом чи макаронами.
Смачне картопляне пюре приготувати легко, але слід дотримуватися кількох простих правил. Тоді воно вийде ніжним.