Смачна страва на вечерю. Рецепт курячих сердець у сметані

Це проста та смачна страва, яку дуже легко приготувати.

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Багато хто не любить субпродукти, бо не знає, як їх готувати. Але, що стосується курячих шлунків, сердець і печінки, з них можна приготувати чудову страву до вечері. Як саме, розповість Фокус. З курячих сердець може вийти чудова печеня в сметані з ароматним соусом.

Курячі серця в сметані

Інгредієнти:

500 г курячих сердець;

300 г сметани;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

2 ст. рослинної олії;

сіль, перець, лавровий лист, зелень на смак.

Промийте курячі серця та обсушіть їх паперовим рушником. Розріжте їх на дві частини та посоліть.

На сковороді розігріти олію та обсмажити серця з обох боків до золотистої скоринки. Перекладіть їх у каструлю чи горщик.

У той же олії обсмажте нарізану цибулю до м'якості. Додайте подрібнений часник і смажте ще хвилину.

Зніміть сковороду з вогню та додайте сметану. Перемішайте та посоліть до смаку.

Залийте соусом серця і додайте лавровий лист. Готуйте на повільному вогні під кришкою приблизно 20 хвилин, поки сердечка не стануть м'якими.

Посипте страву зеленню та подавайте гарячим з картопляним пюре, рисом чи макаронами.

Смачне картопляне пюре приготувати легко, але слід дотримуватися кількох простих правил. Тоді воно вийде ніжним.