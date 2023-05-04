"Давай поженимся": секретный рецепт свиных отбивных

Говорят, что после того, как ваш суженый (или суженая) отведают свиных отбивных по этому рецепту, то сразу предложат вам узаконить отношения. Ведь вкуснее этого блюда они ничего не пробовали.

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Свиные отбивные по рецепту от Фокуса настолько вкусны и ароматны, что могут покорить сердце любого мужчины или женщины. Эти отбивные запекаются в духовке с сочным томатным соусом и сыром, а также хрустящей панировкой. Такой простой и быстрый рецепт прекрасно подойдет для романтического ужина или повседневного обеда. Сервируйте свиные отбивные с рисом или макаронами и свежим салатом.

Секретный рецепт свиных отбивных "Давай поженимся"

Ингредиенты:

7-8 свиных отбивных без костей;

2 столовые ложки оливкового масла;

щепотка соли и перца;

3 зубчика измельченного чеснока;

1/2 чайной ложки сушеного орегано;

1 чайная ложка тимьяна;

2 столовые ложки петрушки;

1 чайная ложка красного перца (лучше всего в хлопьях);

250 мл куриного бульона (сварите заранее);

125 мл сливок или молока;

125 г нарезанных томатов или сушеных томатов;

50 г тертого сыра;

1 столовая ложка нарезанного базилика;

2 столовые ложки панировочных сухарей.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Разогрейте масло на сковороде. Посолите и поперчите отбивные. Обжарьте отбивные до появления золотистой корочки (примерно по 5-6 минут с каждой стороны на низком или среднем огне).

Смажьте маслом противень размером 33 х 23 см и выложите обжаренные отбивные.

На той же сковороде добавьте чеснок, орегано, тимьян и красный перец и обжарьте до аромата, около минуты.

Добавьте заранее приготовленный куриный бульон. Соскоблите все кусочки со дна сковороды; там много вкуса.

Добавьте томаты, сливки и петрушку. Добавьте тертый сыр в соус.

Посыпьте панировочными сухарями сверху по отбивным. Посыпьте базиликом, если используете. Залейте соусом отбивные.

Запекайте в духовке в течение 30 минут, пока отбивные не станут мягкими. Следите, чтобы соус не стал слишком густым.

Приятного аппетита! А к этим отбивным лучше всего подать куриные сердечки в сметане.