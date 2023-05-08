Готовим по-литовски: Кугелис – картофельная запеканка с беконом
Эта картофельная запеканка, похожая на большой запеченный драник, который очень просто готовить.
У наших замечательных соседей литовцев есть прекрасное национальное блюдо – кугелис. В Беларуси это блюдо известно под названием "картофельная бабка", кстати, подобные запеканки есть в еврейской и немецкой кухне. Рецепт кугелиса, который предлагает вам Фокус, содержит простые ингредиенты и если вы любите картофельные запеканки, то он вам должен понравиться.
Кугелис – картофельный пирог с беконом
Ингредиенты:
- 10 крупных картофелин;
- 1 большая луковица;
- 250 г бекона;
- 6 яиц;
- 250 мл молока
- 60 мл растительного масла
- 2 чайные ложки соли
- 1/4 чайной ложки черного перца
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха
Предварительно разогрейте духовку до 180°C и смажьте форму для запекания маслом или сливочным маргарином.
Нарежьте бекон на небольшие кусочки и обжарьте на сковороде до хрустящего состояния. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Нарежьте лук на тонкие полукольца и обжарьте на том же жире от бекона до золотистого цвета. Выложите на отдельную тарелку.
Отварите два картофеля в подсоленной воде до мягкости, а затем раздавите вилкой или протри через пресс. Остальные картофелины очистите и натрите на терке с мелкими отверстиями. Отожмите из них лишнюю жидкость.
В большой миске взбейте яйца с молоком, маслом, солью, перцем и мускатным орехом. Добавьте пюре из картофеля и хорошо перемешайте.
В другой миске смешайте натертый картофель с беконом и луком. Переложите в форму для запекания и разровняйте поверхность.
Залейте картофельную смесь яично-молочной смесью и поставьте в духовку на 50-60 минут или до золотистой корочки.
Выньте кугелис из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей. Нарежьте на порционные куски и подавайте со сметаной или сливочным соусом.
Приятного аппетита! А еще к кугелису отлично подойдет вкуснейший салат с ветчиной и помидорами.