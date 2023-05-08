Чудо-отбивные: кисло-сладкая свинина на ужин всего за 30 минут

Этот рецепт должен быть у каждой хозяйки под рукой, если ей срочно понадобится удивить гостей, не затрачивая больших усилий.

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Рецепт свинины в кисло-сладком соусе от Фокуса представляет собой простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за полчаса. Свинина обжаривается до хрустящей корочки, а затем тушится в ароматном соусе из ананасового сока, уксуса, сахара и кетчупа. Это блюдо отлично подходит для семейного обеда или ужина, а также для гостей.

Свиные отбивные в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

4 куска свинины без кости (по 170 г каждый);

60 мл муки;

1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки черного перца;

2 столовые ложки растительного масла;

1 банка ананасовых кусочков в сиропе;

59 мл уксуса;

2 столовые ложки сахара;

2 столовые ложки кетчупа;

1 столовая ложка соевого соуса;

2 чайные ложки крахмала.

Предварительно разогрейте духовку до 180°C и застелите противень фольгой.

В небольшой миске смешайте муку, соль и перец. Обваляйте свинину в этой смеси, отряхивая лишнюю муку.

В большой сковороде нагрейте масло на средне-высоком огне и обжарьте свинину с обеих сторон до золотистого цвета, по 3-4 минуты с каждой стороны. Переложите свинину на подготовленный противень и поставьте в духовку на 15 минут или до готовности.

В то время как свинина запекается, приготовьте соус. Отделите ананасовые кусочки от сиропа и сохраните оба ингредиента. В сотейнике смешайте ананасовый сироп, уксус, сахар, кетчуп и соевый соус. Доведите до кипения на среднем огне, помешивая иногда.

В небольшой миске разведите крахмал в двух столовых ложках воды и добавьте в соус, постоянно помешивая. Варите соус на низком огне до загустения, около 5 минут.

Добавьте ананасовые кусочки в соус и перемешайте.

Выньте свинину из духовки и положите на большое блюдо. Залейте сверху кисло-сладким соусом или подавайте его отдельно.

Приятного аппетита! А еще к этим отбивным отлично подойдет вкуснейший салат с ветчиной и помидорами.