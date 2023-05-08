Десерт без выпечки: рецепт вафельного рулета с кокосовым кремом и желе
Такой десерт не требует возни с тестом, а получается не хуже сложных блюд.
Если вы сладкоежка или хотите порадовать вкусным десертом своих родных, предлагаем приготовить простой, но невероятно вкусный рулет из вафель с кокосовым кремом. Нежный аромат и не менее изумительный вкус этого блюда придется по душе всем, кто его попробует. Свои рецептом этого десерта поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.
Рулет из вафель с кокосовым кремом.
Ингредиенты:
- вафли квадратные – 4 листа;
- желе (галаретка или любое другое) – 2 пачки.
Для крема:
- крекер коричневый –1 пачка;
- вода – 500 мл;
- какао – 50 гр;
- сахар – 200 гр.
Для кокосового крема:
- кокосовая стружка – 100 гр;
- молоко кипяченое –100-120 мл;
- сахарная пудра – 100 гр;
- сливочное масло – 300 гр.
Способ приготовления:
Сначала нужно приготовить желе. Для этого необходимо развести его в горячей воде, использовав 300 мл воды (а не как указано на упаковке). Тогда оно будет более упругим. Разлить по формам и отправить в холодильник, лучше на всю ночь.
Следующий этап – приготовление кокосового крема. Молоко нагреть и горячим влить его в кокосовую стружку. Оставить набухать и остывать до комнатной температуры. Перед нанесением на вафли взбить масло с сахарной пудрой, добавить туда же запаренную стружку, перемешать.
Далее готовим шоколадный крем. Воду налить в сотейник, добавить сахар и какао, довести до кипения, помешивая. В это время добавить измельченный крекер, перемешать. Быстро (горячим) нанести на вафли, не домазывая до края сантиметр. Дать крему немного остыть и выложить сверху кокосовый крем. Затем на край выложить полоской желе и плотно завернуть в рулет. Несмазанный край вафель промокнуть кипятком. Готовые рулеты часа на два отправить в холодильник, при подаче нарезать на порции.
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