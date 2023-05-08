Десерт без выпечки: рецепт вафельного рулета с кокосовым кремом и желе

Такой десерт не требует возни с тестом, а получается не хуже сложных блюд.

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Если вы сладкоежка или хотите порадовать вкусным десертом своих родных, предлагаем приготовить простой, но невероятно вкусный рулет из вафель с кокосовым кремом. Нежный аромат и не менее изумительный вкус этого блюда придется по душе всем, кто его попробует. Свои рецептом этого десерта поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Рулет из вафель с кокосовым кремом.

Ингредиенты:

вафли квадратные – 4 листа;

желе (галаретка или любое другое) – 2 пачки.

Для крема:

крекер коричневый –1 пачка;

вода – 500 мл;

какао – 50 гр;

сахар – 200 гр.

Для кокосового крема:

кокосовая стружка – 100 гр;

молоко кипяченое –100-120 мл;

сахарная пудра – 100 гр;

сливочное масло – 300 гр.

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить желе. Для этого необходимо развести его в горячей воде, использовав 300 мл воды (а не как указано на упаковке). Тогда оно будет более упругим. Разлить по формам и отправить в холодильник, лучше на всю ночь.

Следующий этап – приготовление кокосового крема. Молоко нагреть и горячим влить его в кокосовую стружку. Оставить набухать и остывать до комнатной температуры. Перед нанесением на вафли взбить масло с сахарной пудрой, добавить туда же запаренную стружку, перемешать.

Далее готовим шоколадный крем. Воду налить в сотейник, добавить сахар и какао, довести до кипения, помешивая. В это время добавить измельченный крекер, перемешать. Быстро (горячим) нанести на вафли, не домазывая до края сантиметр. Дать крему немного остыть и выложить сверху кокосовый крем. Затем на край выложить полоской желе и плотно завернуть в рулет. Несмазанный край вафель промокнуть кипятком. Готовые рулеты часа на два отправить в холодильник, при подаче нарезать на порции.

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