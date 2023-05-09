Блюдо для мангала. Рецепт вкусного шашлыка из семги
Даже если вы любите мясо, то всегда приятно внести разнообразие.
Шашлык из семги может стать прекрасной альтернативой обычному мясному. Во-первых, он более легкий, чем тот, что готовится из свинины или баранины. Во-вторых, шашлык из рыбы значительно полезнее. И, наконец, он получается очень нежным и вкусным. Главное, помните, маринад для такого шашлыка должен быть деликатным, чтобы не перебить вкус рыбы. Фокус расскажет, как его приготовить.
Шашлык из семги
Ингредиенты:
- филе семги — 500 г;
- красный сладкий перец – 1/2 шт.;
- зеленый сладкий перец – 1/2 шт.;
- желтый сладкий перец – 1/2 шт.;
- оранжевый сладкий перец – 1/2 шт.;
- крупная красная луковица – 1/2 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- соль, свежемолотый черный перец – по вкусу.
Подготовьте ингредиенты для шашлыка из семги. Рыбное филе вымойте и хорошо обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте крупными кубиками и сложите в большую миску.
Стручки сладкого перца вымойте и обсушите. Удалите семена и перегородки. Мякоть нарежьте крупными квадратами, так чтобы они подходили по размеру к кусочкам рыбы.
Очистите половинку красной луковицы. Разберите на чешуйки. Каждую нарежьте квадратами или просто крупным ломтиками. Ориентируйтесь на кубики рыбного филе.
Филе семги посолите и поперчите по вкусу. Лимон вымойте и разрежьте пополам. Из половинки выжмите сок и смешайте его с парой столовой ложек воды. Полейте рыбу и оставьте на 20 минут при комнатной температуре.
Филе семги слегка обсушите бумажными полотенцами. Затем нанижите на шампуры, перемежая сладким перцем и красным луком. Смажьте с помощью кисточки оливковым маслом.
Шампуры с семгой и овощами поместите на мангал. Жарьте шашлык над горячими углями до готовности сначала с одной, затем с другой стороны.
На стол подайте с ломтиками лимона.
Также вы можете приготовить вкусный шашлык из курицы. Главное, подобрать отличный маринад.