Для сытного ужина. Рецепт вкусного пирога с курицей

Это блюдо подойдет и для пикника и для быстрого перекуса посреди дня.

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Пирог с курицей — это отличный вариант для сытного ужина или обеда. Такой пирог можно приготовить из разных видов теста и с разными добавками к курице. Например, можно использовать грибы, овощи, сыр, зелень и специи. Пирог с курицей хорошо сочетается с салатом или соусом. Фокус расскажет, как приготовить один из самых вкусных пирогов.

Пирог с курицей

Ингредиенты:

Для теста:

3 яйца;

по 150 г майонеза и сметаны;

щепотка соды;

1 стакан муки;

соль.

Для начинки:

250 г куриного филе;

100 г сыра;

1 луковица;

1 ст.л. кунжута;

специи.

Для теста взбейте яйца с майонезом и сметаной. Добавьте соду, муку и соль. Замесите однородное тесто.

Для начинки нарежьте курицу и обжарьте ее с луком и специями на сковороде до золотистой корочки. Можно взять смесь перцев, прованские травы, или любые другие специи по вашему вкусу.

Натрите сыр на терке.

Смажьте форму для выпечки маслом или выстелите бумагой. Выложите половину теста на дно формы и разровняйте лопаткой. Посыпьте тесто половиной сыра и половиной кунжута.

Выложите сверху равномерно начинку из курицы и лука. Посыпьте оставшимся сыром и кунжутом. Закройте пирог оставшимся тестом и защипните края.

Сделайте несколько проколов в тесте вилкой или ножом для выхода пара.

Выпекайте пирог в духовке при 180 градусах около 40 минут до румяной корочки.

Перед подачей дайте пирогу немного остыть.

Также вы можете приготовить вкуснейший пирог лобиани. Это блюдо грузинской кухни готовится с фасолью.