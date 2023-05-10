Для ситної вечері. Рецепт смачного пирога з куркою

Ця страва підійде і для пікніка і для швидкого перекусу посеред дня.

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Пиріг з куркою — це чудовий варіант для ситної вечері або обіду. Такий пиріг можна приготувати з різних видів тіста та з різними добавками до курки. Наприклад, можна використовувати гриби, овочі, сир, зелень та спеції. Пиріг з куркою добре поєднується із салатом чи соусом. Фокус розповість, як приготувати один із найсмачніших пирогів.

Пиріг з куркою

Інгредієнти:

Для тіста:

3 яйця;

по 150 г майонезу та сметани;

щіпка соди;

1 склянка борошна;

сіль.

Для начинки:

250 г курячого філе;

100 г сиру;

1 цибулина;

1 ст. кунжуту;

спеції.

Для тіста збийте яйця з майонезом та сметаною. Додайте соду, борошно та сіль. Замісіть однорідне тісто.

Для начинки наріжте курку та обсмажте її з цибулею та спеціями на сковороді до золотистої скоринки. Можна взяти суміш перців, прованські трави, або будь-які інші спеції на ваш смак.

Натріть сир на тертці.

Змастіть форму для випікання олією або вистеліть папером. Викладіть половину тіста на дно форми та розрівняйте лопаткою. Посипте тісто половиною сиру та половиною кунжуту.

Викладіть зверху рівномірно начинку з курки та цибулі. Посипте сиром і кунжутом, що залишився. Закрийте пиріг тістом і защипніть краї.

Зробіть кілька проколів у тісті виделкою або ножем для виходу пари.

Випікайте пиріг у духовці при 180 градусах близько 40 хвилин до рум'яної скоринки.

Перед подачею дайте пирогу трохи охолонути.

Також можна приготувати смачний пиріг лобіані. Ця страва грузинської кухні готується з квасолею.