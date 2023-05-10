Питательно и очень полезно: рецепт кускуса с жареными овощами

На приготовление этого блюда уйдет не более получаса.

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Если ломаете голову, что приготовить на ужин, а хочется чего-то вкусного и полезного, предлагаем обратить внимание на кускус. Это очень полезная крупа, в которой содержатся клетчатка, протеин, а также витамины, минералы и микроэлементы. Употреблять его не рекомендовано только людям с непереносимостью глютена, а тем, у кого сахарный диабет, нужно подходить к употреблению очень осторожно. Рекомендуем приготовить кускус с жареными овощами по рецепту из блога "Рецепты на каждый день".

Кускус с жареными овощами

Ингредиенты:

вода – 250 мл;

оливковое масло – 2 ст. л;

соль – по вкусу;

кускус – 250 гр;

оливковое масло – 1 ст. л;

сливочное масло;

помидор – 1 шт;

перец – 1 шт.

Способ приготовления:

Вскипятить в кастрюле воду, добавить в нее оливковое масло и посолить по вкусу. В почти кипящую воду высыпать кускус, снять с плиты и оставить примерно на 30 минут.

Разогреть на сковороде подсолнечное масло и обжарить нарезанные кусочками лук, помидор и перец. Добавить готовый кускус в сковороду к жареным овощам, перемешать и подавать.

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