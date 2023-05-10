Питательно и очень полезно: рецепт кускуса с жареными овощами
На приготовление этого блюда уйдет не более получаса.
Если ломаете голову, что приготовить на ужин, а хочется чего-то вкусного и полезного, предлагаем обратить внимание на кускус. Это очень полезная крупа, в которой содержатся клетчатка, протеин, а также витамины, минералы и микроэлементы. Употреблять его не рекомендовано только людям с непереносимостью глютена, а тем, у кого сахарный диабет, нужно подходить к употреблению очень осторожно. Рекомендуем приготовить кускус с жареными овощами по рецепту из блога "Рецепты на каждый день".
Кускус с жареными овощами
Ингредиенты:
- вода – 250 мл;
- оливковое масло – 2 ст. л;
- соль – по вкусу;
- кускус – 250 гр;
- оливковое масло – 1 ст. л;
- сливочное масло;
- помидор – 1 шт;
- перец – 1 шт.
Способ приготовления:
Вскипятить в кастрюле воду, добавить в нее оливковое масло и посолить по вкусу. В почти кипящую воду высыпать кускус, снять с плиты и оставить примерно на 30 минут.
Разогреть на сковороде подсолнечное масло и обжарить нарезанные кусочками лук, помидор и перец. Добавить готовый кускус в сковороду к жареным овощам, перемешать и подавать.
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