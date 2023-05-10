Поживно і дуже корисно: рецепт кускуса зі смаженими овочами

На приготування цієї страви піде не більше пів години.

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Якщо ламаєте голову, що приготувати на вечерю, а хочеться чогось смачного та корисного, пропонуємо звернути увагу на кускус. Це дуже корисна крупа, в якій містяться клітковина, протеїн, а також вітаміни, мінерали та мікроелементи. Вживати його не рекомендовано тільки людям з непереносимістю глютену, а тим, хто має цукровий діабет, потрібно підходити до вживання дуже обережно. Рекомендуємо приготувати кускус зі смаженими овочами за рецептом із блогу "Рецепти на кожен день".

Кускус зі смаженими овочами

Інгредієнти:

вода – 250 мл;

оливкова олія – 2 ст. л;

сіль за смаком;

кускус — 250 г;

оливкова олія – 1 ст. л;

соняшникова олія;

помідор – 1 шт;

перець – 1 шт.

Спосіб приготування:

Закип'ятити в каструлі воду, додати в неї оливкову олію і посолити за смаком. У воду, що майже кипить, висипати кускус, зняти з плити і залишити приблизно на 30 хвилин.

Розігріти на сковороді олію й обсмажити нарізані шматочками цибулю, помідор і перець. Додати готовий кускус у сковороду до смажених овочів, перемішати та подавати.

Раніше Фокус писав, як приготувати найніжніші картопляні сирні галушки.