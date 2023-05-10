Класика української кухні: рецепт найніжніших картопляних сирних галушок
Галушки подають теплими, зі сметаною чи соусом.
Галушки – це улюблена багатьма українцями страва і є відвареними в киплячій воді або на пару шматочками тіста. Українські галушки подають як окрему страву з олією чи зі сметаною чи варять суп із галушками. Вони можуть бути з начинкою і без, але у будь-якому випадку ця страва неймовірно смачна та ніжна. Пропонуємо вам приготувати картопляні сирні галушки за рецептом кулінарної блогерк Юлії Симончук. Вони стануть чудовим рішенням для вечері.
Картопляні сирні галушки
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- сир кисломолочний – 500 г;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 1,5 склянки;
- сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
Картоплю помити і зварити в "мундирі". Дати трохи охолонути й очистити її гарячою. Натерти на дрібну тертку, додати сир, яйця, сіль, перець і перемішати до однорідності. Поступово додавати муку. Тісто має бути не липке, але й не перенасичене борошном.
Розділити тісто на кілька частин. Кожну з них розкачати в ковбаску, поділити на шматки і скачати кульку, придавити формуючи вм'ятину пальцем. Варити в кип'яченій підсоленій воді (можна в бульйоні) одну-дві хвилини. Заправити олією чи шкварками. Посипати зверху зеленою цибулею і, при бажанні, порубаною зеленню.
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