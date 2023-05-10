Класика української кухні: рецепт найніжніших картопляних сирних галушок

Галушки подають теплими, зі сметаною чи соусом.

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Галушки – це улюблена багатьма українцями страва і є відвареними в киплячій воді або на пару шматочками тіста. Українські галушки подають як окрему страву з олією чи зі сметаною чи варять суп із галушками. Вони можуть бути з начинкою і без, але у будь-якому випадку ця страва неймовірно смачна та ніжна. Пропонуємо вам приготувати картопляні сирні галушки за рецептом кулінарної блогерк Юлії Симончук. Вони стануть чудовим рішенням для вечері.

Картопляні сирні галушки

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

сир кисломолочний – 500 г;

яйця – 2 шт.;

борошно – 1,5 склянки;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю помити і зварити в "мундирі". Дати трохи охолонути й очистити її гарячою. Натерти на дрібну тертку, додати сир, яйця, сіль, перець і перемішати до однорідності. Поступово додавати муку. Тісто має бути не липке, але й не перенасичене борошном.

Розділити тісто на кілька частин. Кожну з них розкачати в ковбаску, поділити на шматки і скачати кульку, придавити формуючи вм'ятину пальцем. Варити в кип'яченій підсоленій воді (можна в бульйоні) одну-дві хвилини. Заправити олією чи шкварками. Посипати зверху зеленою цибулею і, при бажанні, порубаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати вермишелевий молочний суп та ледачі вареники.