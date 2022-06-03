Ліниві вареники швидко та без клопоту: простий рецепт улюбленої страви

Такі вареники стануть чудовим рішенням для тих, хто не любить багато часу проводити на кухні.

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Вареники люблять практично всі, але не у всіх вистачає часу та терпіння для їхнього приготування. Найкращим рішенням у такому разі стануть ліниві вареники із сиром, рецептом і секретом приготування яких поділився на своєму сайті український шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Перш ніж почати приготування цієї страви, потрібно правильно вибрати інгредієнти. Так, сир найкраще купувати домашній на ринку. Він дає найкращий смак. Однак варто простежити, щоб він не був кислим. Якщо ж сир купувався в магазині, його необхідно брати 95-ої жирності та добре віджати. Тоді знадобиться менше борошна, а вареники будуть смачнішими.

У процесі варіння у воду потрібно додати кілька щіпок солі, незважаючи на те, що ліниві вареники — це солодка страва. Так необхідно зробити для балансу смаку. Варити вареники треба у великій кількості води, оскільки їм потрібне місце. Необхідно стежити, щоб вареники не переварювалися.

Ліниві вареники

Інгредієнти:

сир (домашній або покупний із жирністю 9%) — 300 г;

яйце — 1 шт;

цукор — 2 ст. л;

борошно — 4 ст. л;

сіль — 1 щіпка (і ще одна щіпка у воду при варінні);

цедра лимона — 3 г.

Для соусу:

натуральний йогурт — 200 г;

цукрова пудра — 1 ст. л;

м'ята — 2 гілочки.

Спосіб приготування:

Сир перетерти через сито, щоб уникнути великих шматків і грудочок у варениках. У миску натерти цедру лимона, туди додати цукор, сіль, яйце і сир. Усе це потрібно ретельно перемішати. Потім туди покласти борошно і замісити тісто.

У каструлю налити воду і довести до кипіння. На стіл насипати борошно, а з тіста скачати довгі трубочки, які потім нарізати на шматочки довільної форми. Кожен із них злегка приплюснути й обваляти в борошні.

Потім ці шматочки опустити в киплячу воду і варити дві хвилини після того, як вони піднімуться на поверхню.

Для соусу необхідно змішати йогурт із цукровою пудрою та дрібно порізаним листям м'яти.

Вареники дістати шумівкою, скласти посуд. Під час подавання поливати йогуртово-м'ятним соусом.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати ідеальне тісто для вареників декількома способами, а також ділилися рецептом бісквіту, який вдасться всім за умов правильного підбору продуктів і дотримання кожного етапу приготування.