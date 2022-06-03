Ленивые вареники быстро и без хлопот: простой рецепт любимого блюда

Такие вареники станут отличным решением для тех, кто не любит много времени проводить на кухне.

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Вареники любят практически все, но не у всех хватает времени и терпения для их приготовления. Лучшим решением в таком случае станут ленивые вареники с творогом, рецептом и секретом приготовления которых поделился на своем сайте украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Прежде, чем приступить к приготовлению этого блюда, нужно правильно выбрать ингредиенты. Так, творог лучше всего покупать домашний, на рынке. Он дает самый лучший вкус. Однако необходимо проследить, чтобы он не был кислым. Если же творог покупался в магазине, его необходимо брать 95-ой жирности и хорошо отжать. Тогда понадобится меньше муки, а вареники будут более вкусными.

При варке в воду нужно добавить пару щепоток соли, несмотря на то, что ленивые вареники – это сладкое блюдо. Так нужно сделать для баланса вкуса. Варить вареники следует в большом количестве воды, поскольку им нужно место. Необходимо следить за тем, чтобы вареники не переваривались.

Ленивые вареники

Ингредиенты:

Творог (домашний или покупной с жирностью 9%) – 300 гр;

Яйцо – 1 шт;

Сахар – 2 ст. л;

Мука – 4 ст. л;

Соль – 1 щепотка (и еще одна щепотка в воду при варке);

Цедра лимона – 3 гр.

Для соуса:

Натуральный йогурт – 200 гр;

Сахарная пудра – 1 ст. л;

Мята – 2 веточки.

Способ приготовления:

Творог перетереть через сито, чтобы избежать крупных кусков и комочков в варениках. В миску натереть цедру лимона, туда же добавить сахар, соль, яйцо и творог. Все это необходимо тщательно перемешать. Затем туда же положить муку и замесить тесто.

В кастрюлю налить воду и довести ее до кипения. На стол насыпать муку, а из теста скатать длинные трубочки, которые затем порезать на кусочки произвольной формы. Каждый из них слегка приплюснуть и обвалять в муке.

Затем эти кусочки опустить в кипящую воду и варить две минуты после того, как они поднимутся на поверхность.

Для соуса необходимо смешать йогурт с сахарной пудрой и мелко порезанными листьями мяты.

Вареники достать шумовкой, сложить в посуду. При подаче поливать йогуртово-мятным соусом.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить идеальное тесто для вареников несколькими способами, а также делились рецептом бисквита, который получится у всех при правильном подборе продуктов и соблюдении каждого этапа приготовления.