Изумительно вкусно: рецепт рулета из блинчиков с заварным кремом и вишней (видео)
После приготовления рулет лучше некоторое время подержать в холодильнике.
Если не знаете, чем порадовать своих сладкоежек, а хочется удивить их чем-то необычным и очень вкусным, предлагаем приготовить рулет из блинчиков с заварным кремом и вишней. Сочетание этих вкусов никого не оставит равнодушным. Своим рецептом блюда поделилась кулинарный блогер Тати Чуднова.
Рулет из блинчиков с заварным кремом и вишней
Ингредиенты:
Для блинчиков (сковородка диаметром 24 см) на 6 шт:
- яйцо – 1 шт;
- молоко – 150 мл;
- рисовая или пшеничная мука – 25 гр;
- кукурузный крахмал – 25 гр;
- какао – 10 гр;
- подсластитель или сахар – по вкусу ⠀
- щепотка соли;
- оливковое или растительное масло – 5 мл
Для крема:
- молоко – 300 мл;
- желток – 1 шт;
- кукурузный крахмал – 20 гр;
- подсластитель/сахар по вкусу.
Для вишневого конфитюра:
- вишня (замороженная) – 150 гр;
- подсластитель или сахар – 20 гр;
- кукурузный крахмал – 7 гр.
Способ приготовления:
Сначала готовим блинчики. Для этого все ингредиенты хорошо смешать с помощью миксера, чтобы не было комочков. Тесто получается жидким, так и должно быть. Перед жаркой первого блинчика смазать сковороду каплей растительного масла. Жарить на среднем огне приблизительно по 30 секунд с каждой стороны. Дать остыть.⠀
Далее – очередь крема. Все ингредиенты хорошо перемешать и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, не доводя до кипения, варить до загустения. Дать остыть. ⠀
Следующий этап – вишневый конфитюр. Замороженную вишню сложить в сотейник или кастрюлю с толстым дном и поставить на средний огонь, добавить подсластитель, мешать до растворения сахара на маленьком огне. Добавить крахмал и, помешивая, варить массу до загустения. Снять с огня и дать остыть.
Затем на пищевую пленку положить первый блинчик, смазать кремом и, немного отступив от края, положить следующий и снова смазать кремом. Так повторять, пока не закончатся блинчики и крем. Сверху нанести конфитюр и свернуть блинчики в рулет от первого к последнему, замотав все в пищевую пленку. Отправить в холодильник на несколько часов. При подаче порезать на порции.
Ранее Фокус писал, как приготовить ажурные блинчики.