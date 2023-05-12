Неймовірно смачно: рецепт рулету з млинців із заварним кремом та вишнею (відео)
Після приготування рулет краще деякий час потримати у холодильнику.
Якщо не знаєте, чим порадувати своїх ласунів, а хочеться здивувати їх чимось незвичайним і дуже смачним, пропонуємо приготувати рулет із млинців із заварним кремом та вишнею. Поєднання цих смаків нікого не залишить байдужим. Своїм рецептом страви поділилася кулінарна блогерка Таті Чуднова.
Рулет з млинців із заварним кремом та вишнею
Інгредієнти:
Для млинців (сковородка діаметром 24 см) на 6 шт:
- яйце – 1 шт;
- молоко – 150 мл;
- рисове або пшеничне борошно – 25 г;
- кукурудзяний крохмаль – 25 г;
- какао – 10 г;
- підсолоджувач чи цукор – за смаком ⠀
- дрібка солі;
- оливкова або рослинна олія – 5 мл
Для крему:
- молоко – 300 мл;
- жовток – 1 шт;
- кукурудзяний крохмаль – 20 г;
- підсолоджувач/цукор – за смаком.
Для вишневого конфітюру:
- вишня (заморожена) – 150 г;
- підсолоджувач або цукор – 20 г;
- кукурудзяний крохмаль – 7 г.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо млинці. Для цього всі інгредієнти добре змішати за допомогою міксера, щоб не було грудочок. Тісто виходить рідким, так і має бути. Перед смаженням першого млинця змастити сковороду краплею олії. Смажити на середньому вогні приблизно по 30 секунд з кожного боку. Дати охолонути.⠀
Далі – черга крему. Усі інгредієнти добре перемішати та поставити на середній вогонь. Постійно помішуючи, не доводячи до кипіння, варити до загусання. Дати охолонути. ⠀
Наступний етап – вишневий конфітюр. Заморожену вишню скласти в сотейник чи каструлю з товстим дном і поставити на середній вогонь, додати підсолоджувач, помішувати до розчинення цукру на маленькому вогні. Додати крохмаль і, помішуючи, варити масу до загусання. Зняти з вогню та дати охолонути.
Потім на харчову плівку покласти перший млинець, змастити кремом і трохи відступивши від краю, покласти наступний і знову змастити кремом. Так повторювати, поки не закінчаться млинці та крем. Зверху нанести конфітюр і згорнути млинці в рулет від першого до останнього, замотавши все харчову плівку. Відправити у холодильник на кілька годин. При подачі нарізати на порції.
Раніше Фокус писав, як приготувати мереживні млинці.