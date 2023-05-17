Очень вкусный сырный рулет с курицей: пошаговый рецепт

При желании количество продуктов можно увеличить в зависимости от того, скольких человек вы планируете накормить.

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Рулет с курицей и сырной корочкой – что может быть аппетитнее на ужин? Приготовить его очень легко по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Такое блюдо подойдет и для того, чтобы порадовать им гостей.

Сырный рулет с курицей:

Ингредиенты:

яйцо – 2 шт;

твердый сыр – 80 гр;

куриная грудка(отварная) – 100 гр;

натуральный йогурт – 75 гр;

специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Сыр натереть на крупной терке, смешать сыр с яйцами и третью натурального йогурта. Вылить в силиконовую форму/коврик/пергаментную бумагу и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Пока рулет готовится, нужно нарезать курицу, смешать мясо с оставшимся йогуртом, добавить специи. Вытащить яичный блинчик из духовки. Равномерно разложить куриную начинку, завернуть рулетом и выпекать еще 5-10 минут.

При подаче можно посыпать зеленью.

Ранее Фокус предлагал рецепт из куриного мяса для тех, кто любит азиатскую кухню, – курицу, приготовленную в пикантном соусе с брокколи. Мы также советуем приготовить на ужин весенний полезный салат.