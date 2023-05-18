Как в ресторане. Неимоверно вкусная закуска из баклажанов (видео)

Подавать такое блюдо лучше теплым, чтобы насладиться румяной корочкой и нежным вкусом начинки.

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Баклажаны – очень полезный овощ, поскольку в нем большое количество витаминов, в том числе C и B6, фолиевая кислота, каротин, а также микроэлементы: калий, кальций, железо, медь, цинк и др. Высокое содержание в баклажанах солей калия оказывает положительное влияние на работу сердца и способствует выведению из организма лишних жидкостей. Поэтому лучше его почаще включать в свой рацион, благо, разнообразных рецептов его приготовления – огромное количество. Предлагаем вам приготовить оригинальную закуску из баклажанов, которая по вкусу получается ничем не хуже, чем в ресторане. Своим рецептом поделилась автор кулинарного блога "Домашние рецепты".

Закуска из баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт;

яйцо – 1 шт;

мука – 100 гр;

панировочные сухари – 100 гр.

Для начинки:

брынза – 80 гр;

твердый сыр – 80 гр;

майонез – 2 ст. л;

чеснок – 1-2 зубчика;

кинза или укроп.

Способ приготовления:

Баклажаны помыть, обсушить бумажным полотенцем, нарезать кружочками и сложить в подсоленную воду на 15 минут, чтобы вышла горечь.

Пока баклажаны в воде, готовим начинку. Сыр и брынзу измельчить в блендере, добавить чеснок, зелень, майонез, все хорошо перемешать.

С баклажанов слить воду, выложить их на бумажное полотенце, чтобы ушла лишняя влага, затем обвалять в муке, яйце и панировочных сухарях, обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Затем брать по два колечка баклажана, положить внутрь начинку и соединить, обвалять в зелени и можно подавать к столу.

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