Как в ресторане. Неимоверно вкусная закуска из баклажанов (видео)
Подавать такое блюдо лучше теплым, чтобы насладиться румяной корочкой и нежным вкусом начинки.
Баклажаны – очень полезный овощ, поскольку в нем большое количество витаминов, в том числе C и B6, фолиевая кислота, каротин, а также микроэлементы: калий, кальций, железо, медь, цинк и др. Высокое содержание в баклажанах солей калия оказывает положительное влияние на работу сердца и способствует выведению из организма лишних жидкостей. Поэтому лучше его почаще включать в свой рацион, благо, разнообразных рецептов его приготовления – огромное количество. Предлагаем вам приготовить оригинальную закуску из баклажанов, которая по вкусу получается ничем не хуже, чем в ресторане. Своим рецептом поделилась автор кулинарного блога "Домашние рецепты".
Закуска из баклажанов
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт;
- яйцо – 1 шт;
- мука – 100 гр;
- панировочные сухари – 100 гр.
Для начинки:
- брынза – 80 гр;
- твердый сыр – 80 гр;
- майонез – 2 ст. л;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- кинза или укроп.
Способ приготовления:
Баклажаны помыть, обсушить бумажным полотенцем, нарезать кружочками и сложить в подсоленную воду на 15 минут, чтобы вышла горечь.
Пока баклажаны в воде, готовим начинку. Сыр и брынзу измельчить в блендере, добавить чеснок, зелень, майонез, все хорошо перемешать.
С баклажанов слить воду, выложить их на бумажное полотенце, чтобы ушла лишняя влага, затем обвалять в муке, яйце и панировочных сухарях, обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
Затем брать по два колечка баклажана, положить внутрь начинку и соединить, обвалять в зелени и можно подавать к столу.
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