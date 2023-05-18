Як у ресторані. Неймовірно смачна закуска з баклажанів (відео)

Подавати таку страву краще теплою, щоб насолодитися рум'яною скоринкою та ніжним смаком начинки.

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Баклажани — дуже корисний овоч, оскільки в ньому велика кількість вітамінів, зокрема C і B6, фолієва кислота, каротин, а також мікроелементи: калій, кальцій, залізо, мідь, цинк та ін. Високий вміст у баклажанах солей калію має позитивний вплив на роботу серця та сприяє виведенню з організму зайвих рідин. Тому краще його частіше включати у свій раціон, благо, різноманітних рецептів його приготування – безліч. Пропонуємо вам спробувати оригінальну закуску з баклажанів, яка до смаку виходить нічим не гірше, ніж у ресторані. Своїм рецептом поділилася авторка кулінарного блогу "Домашні рецепти".

Закуска з баклажанів

Інгредієнти:

баклажани – 2 шт;

яйце – 1 шт;

борошно – 100 г;

панірувальні сухарі – 100 г.

Для начинки:

бринза — 80 г;

твердий сир – 80 г;

майонез – 2 ст. л;

часник – 1-2 зубчики;

кінза чи кріп.

Спосіб приготування:

Баклажани помити, обсушити паперовим рушником, нарізати кружальцями і скласти в підсолену воду на 15 хвилин, щоб вийшла гіркота.

Поки баклажани у воді, готуємо начинку. Сир і бринзу подрібнити в блендері, додати часник, зелень, майонез, добре перемішати.

З баклажанів злити воду, викласти їх на паперовий рушник, щоб пішла зайва волога, потім обваляти в борошні, яйці та панірувальних сухарях, обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

Потім брати по два кільця баклажану, покласти всередину начинку і з'єднати, обваляти в зелені і подавати до столу.

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