Оригинальный рецепт. Рецепт салата "Ривьера" с тунцом

Этот салат подойдет даже для праздничного стола.

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Салат "Ривьера" готовится с консервированным тунцом. В нем не так много ингредиентов, но все они отлично сочетаются. Этот салат подойдет, как для ужина, так и для любого праздника. Заправка из майонеза делает салат нежным и вкусным. А готовится салат очень просто и быстро. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат "Ривьера"

Ингредиенты:

1 банка тунца в масле (240 г);

1 крупная луковица;

2 свежих огурца;

4 яйца;

1 банка кукурузы (200 г);

майонез для заправки;

соль, сахар, уксус, свежая зелень для украшения.

Лук нарежьте полукольцами, залейте кипятком, добавьте соль, сахар и уксус по вкусу. Оставьте мариноваться до полного остывания жидкости. Затем воду слейте, а лук хорошенько отожмите. Это уберет резкий луковый вкус и запах.

Филе тунца разомните вилкой, добавьте к нему кукурузу и перемешайте. Яйца отварите вкрутую. Только не варите дольше 10 минут, чтобы желток не потемнел. После остудите их в холодной воде и очистите.

Огурцы и яйца нарежьте кубиками.

Выложите слоями тунец с кукурузой, маринованный лук, огурцы и яйца, поливая каждый слой майонезом. Или же вы просто можете перемешать все ингредиенты. В любом случае салат получится вкусным.

Украсьте салат зеленью и поставьте в холодильник на 1-2 часа. Салат "Ривьера" готов.

Также вы можете приготовить вкусный салат "Загадка" с яичными блинчиками.