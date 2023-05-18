Оригінальний рецепт. Рецепт салату "Рів'єра" з тунцем
Цей салат підійде навіть для святкового столу.
Салат "Рів'єра" готується з консервованим тунцем. У ньому не так багато інгредієнтів, але всі вони добре поєднуються. Цей салат підійде як для вечері, так і для будь-якого свята. Заправка з майонезу робить салат ніжним і смачним. А готується салат дуже просто та швидко. Фокус розкаже, як його приготувати.
Салат "Рів'єра"
Інгредієнти:
- 1 банка тунця в олії (240 г);
- 1 велика цибулина;
- 2 свіжі огірки;
- 4 яйця;
- 1 банка кукурудзи (200 г);
- майонез для заправки;
- сіль, цукор, оцет, свіжа зелень для оздоблення.
Цибулю наріжте півкільцями, залийте окропом, додайте сіль, цукор та оцет до смаку. Залишіть маринуватися до повного остигання рідини. Потім воду злийте, а цибулю добре відіжміть. Це прибере різкий цибульний смак і запах.
Філе тунця розімніть виделкою, додайте до нього кукурудзу і перемішайте. Яйця відваріть вкруту. Тільки не варіть довше 10 хвилин, щоб жовток не потемнів. Після цього остудіть їх у холодній воді та очистить.
Огірки та яйця наріжте кубиками.
Викладіть шарами тунець з кукурудзою, маринована цибуля, огірки та яйця, поливаючи кожен шар майонезом. Або ви просто можете перемішати всі інгредієнти. У будь-якому випадку салат вийде смачним.
Прикрасьте салат зеленню та поставте в холодильник на 1-2 години. Салат "Рів'єра" готовий.
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