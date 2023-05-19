Пирог "Клубничное облако": как приготовить вкусный сезонный десерт (видео)

Такой пирог получается не только очень вкусным, но еще и красивым.

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Не за горами сезон клубники, которую, правда, уже сейчас можно купить в любом супермаркете. Эта ягода отлично идет не только сама по себе, но и как дополнение к десертам: тортам, пирогам, смузи, пирожным. Предлагаем приготовить нереально вкусный пирог "Клубничное облако" по рецепту из блога "Готовим дома". Он не только очень аппетитный, но еще и очень красивый.

Пирог "Клубничное облако"

Ингредиенты:

масло сливочное – 250 гр;

сахар – 60 гр;

цедра лимона (по желанию) – 1 ч. л;

ванильный экстракт / сахар – 1 ч. л;

желтки – 2 шт;

мука – 300 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л.

Для меренги (безе):

белки яичные – 4 шт;

сахар – 180 гр;

Для начинки:

клубника – 300 гр;

крахмал – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала готовим тесто. Для этого сливочное масло комнатной температуры положить в глубокую миску, туда же добавить сахар и, при желании, цедру лимона. Всыпать ваниль и все хорошо растереть до однородной массы. Ввести яичные желтки и все хорошо перемешать. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в тесто, замесить. Оно получится некрутое и будет слегка липнуть к рукам.

Форму для выпечки застелить пергаментом, выложить тесто и равномерно распределить по дну. В идеале в форме 23х23 см его толщина получится где-то сантиметр.

Отправить тесто в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 20 минут, пока корж не станет светло-золотистого цвета.

Пока корж выпекается, необходимо приготовить клубнику. Свежие ягоды промыть удалить хвостики, высушить клубнику на бумажном полотенце. По желанию можно припудрить клубнику небольшим количеством крахмала.

Следующий этап – меренга. В чистую и сухую миску влить белки, взбить их до пышной пены, затем постепенно ввести сахар, не переставая взбивать. В идеале готовые взбитые белки не должны выпадать из посуды при переворачивании.

Корж достать из духовки, слегка остудить, не вынимая из формы, затем выложить в него белки, распределив по всему периметру. Для большего эффекта можно сделать небольшие волны.

Сверху на белки выложить клубнику.

Отправить пирог в духовку (180 градусов) на 15-20 минут, пока меренга не станет светло-золотистого цвета.

Ранее Фокус писал, как приготовить быстрый клубничный чизкейк