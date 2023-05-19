Пиріг "Полунична хмаринка": як приготувати смачний сезонний десерт (відео)
Такий пиріг виходить не тільки дуже смачним, а ще й красивим.
Не за горами сезон полуниці, яку вже сьогодні можна купити в будь-якому супермаркеті. Ця ягода відмінно йде не тільки сама по собі, але і як доповнення до десертів: тортів, пирогів, смузі, тістечок. Пропонуємо приготувати нереально смачний пиріг "Полунична хмаринка" за рецептом з блогу "Готуємо вдома". Він не тільки дуже апетитний, а ще й дуже гарний.
Пиріг "Полунична хмаринка"
Інгредієнти:
- масло вершкове – 250 г;
- цукор – 60 г;
- цедра лимона (за бажанням) – 1 ч. л;
- ванільний екстракт/цукор – 1 ч. л;
- жовтки – 2 шт;
- борошно — 300 г;
розпушувач – 1 ч. л.
Для меренги (безе):
- яєчні білки – 4 шт;
- цукор – 180 г;
Для начинки:
- полуниця – 300 г;
- крохмаль – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо тісто. Для цього вершкове масло кімнатної температури покласти в глибоку миску, туди додати цукор і, за бажання, цедру лимона. Всипати ваніль і добре розтерти до однорідної маси. Ввести яєчні жовтки і добре перемішати. Борошно змішати з розпушувачем і поступово ввести в тісто, замісити. Воно вийде некруте і злегка липнутиме до рук.
Форму для випічки застелити пергаментом, викласти тісто і рівномірно розподілити по дну. В ідеалі у формі 23х23 см його товщина вийде десь сантиметр.
Відправити тісто в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин, поки корж стане світло-золотистого кольору.
Поки корж випікається, необхідно приготувати полуницю. Свіжі ягоди промити видалити хвостики, висушити полуницю на паперовому рушнику. За бажанням можна припудрити полуницю невеликою кількістю крохмалю.
Наступний етап – меренга. У чисту та суху миску влити білки, збити їх до пишної піни, потім поступово ввести цукор, не перестаючи збивати. В ідеалі готові збиті білки не повинні випадати з посуду під час перевертання.
Корж дістати з духовки, злегка остудити, не виймаючи з форми, потім викласти в нього білки, розподіливши по всьому периметру. Для більшого ефекту можна зробити маленькі хвилі.
Зверху на білки викласти полуницю.
Відправити пиріг у духовку (180 градусів) на 15-20 хвилин, поки меренга не стане світло-золотистого кольору.
Раніше Фокус писав, як приготувати швидкий полуничний чізкейк