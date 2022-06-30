Простий рецепт для літньої вечірки. Полуничний чизкейк у склянці

З приготуванням апетитного десерту з полуниці впорається навіть новачок.

Поки триває сезон полуниці, саме час влаштувати літню вечірку із чудовими десертами, які можна приготувати буквально за п'ять хвилин. Це найпростіший рецепт чизкейка, який не потрібно випікати у духовці. Досить просто купити гарні стаканчики, трохи печива, вершків та сиру і не забути про найголовніший інгредієнт — ароматну полуницю. До такого десерту добре підійде охолоджений кислий лимонад або безалкогольний мохіто з гілочкою м'яти.

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Для приготування шести мінічизкейків нам знадобиться:

Здобне печиво — 80 г;

М'яке вершкове масло — 50 г;

Полуниця — 300 г;

Цукрова пудра — 2 ст. л;

Вершки 33% жирності — 200 г;

Нежирний сир — 250 г;

Цукор — 50 г;

Ванільний цукор — 1 пачка.

Покроковий рецепт:

Підготуйте шість склянок.

Для пісочної основи дрібно розкришіть масляне печиво — це можна зробити за допомогою качалки. Покладіть печиво у пакет і добре розкотіть його. Розтопіть вершкове масло в каструлі (або мікрохвильовій печі) на повільному вогні. Змішайте печиво та масло.

У кожну склянку покладіть кілька ложок пісочної основи і добре притисніть до дна.

Готуємо полуничне пюре. Для цього відправляємо ягоди з цукровою пудрою до блендера і перебиваємо до консистенції пюре.

Готуємо крем-сир. За допомогою блендера збиваємо охолоджені жирні вершки до стійких піків, додаємо до них сир і акуратно перемішуємо силіконовою лопаткою, продовжуємо збивати блендером. Потім додаємо білий цукор та ванільний цукор. Все збиваємо до однорідної консистенції.

Акуратно розливаємо крем-сир по склянках і вирівнюємо чайною ложкою.

Зверху в кожну склянку на сирну суміш викладаємо полуничне пюре та вирівнюємо ложкою. Полуницю, що залишилася, розрізаємо навпіл і прикрашаємо десерти.

Скляночки з чизкейками відправляємо в холодильник на кілька годин і подаємо прохолодними.

Смачного!

Раніше Фокус розповідав, як приготувати безалкогольне мохіто.

А також Фокус писав про те, що полуниця підходить не лише для десертів. З цією солодкою ягодою можна приготувати салати, які здивують вас неймовірним поєднанням смаків.