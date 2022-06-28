Найбільш літній рецепт. Салат із сиром, полуницею та руколою

Вишукане поєднання інгредієнтів здивує ваші смакові рецептори.

Найбільш літня, солодка, ароматна ягода, як ми вже знаємо, призначена не тільки для смачних десертів на зразок пирогів, джемів, морозива. Полуниця відмінно підходить як інгредієнт для вишуканих салатів. Не варто боятися, що в результаті ви отримаєте десертну страву. Класичне поєднання солоного сиру із зеленню та солодкою ягодою приємно вас здивує. Спробуйте приготувати такий салат і урізноманітнити повсякденне літнє меню. Для цього вам знадобиться п'ять хвилин часу та доступні сезонні продукти.

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Салат із полуницею та сиром

Складові:

Рукола — 50 г.

Полуниця — 100-150 г.;

Авокадо — 1/2 шт.;

Сир брі — 70-100г.. Можна замінити моцарелою;

Кедрові горішки — за бажанням;

Бальзамічний соус — за бажанням;

Сіль і перець до смаку;

Заправка:

Оливкова олія — 2 ст.л.;

Бальзамічний оцет — 1ст.л.

Мед — 1 ч. л.

Покроковий рецепт:

Підготуємо всі інгредієнти. Полуницю миємо, прибираємо хвостики, ріжемо невеликими шматочками, перекладаємо в окрему миску. Ягоди дадуть сік, його краще злити перед тим, як додаватимете полуницю в салат.

Авокадо вибираємо стигле, м'яке. Чистимо його від шкірки. Ріжемо невеликими шматочками, складаємо в миску до полуниці.

Сир брі нарізаємо шматочками. Можна замінити брі моцареллою, вийде також смачно. Відправляємо сир до полуниці з авокадо.

Готуємо заправку. Для цього змішуємо оливкову олію, бальзамічний оцет і мед.

На тарілку викладаємо руколу. Додаємо полуницю, авокадо, шматочки брі. Посипаємо кедровими горішками за бажанням і поливаємо заправкою.

Також можна додати ще ложку бальзамічного соусу до смаку, щоб посилити аромат і смак салату.

Можна насолоджуватися стравою відразу або залишити її на деякий час у холодильнику, щоб усі інгредієнти просочилися заправкою.

Смачного!

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