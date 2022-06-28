Самый летний рецепт. Салат с сыром, клубникой и рукколой
Изысканное сочетание ингредиентов удивит ваши вкусовые рецепторы.
Самая летняя, сладкая, ароматная ягода, как мы уже знаем, предназначена не только для вкусных десертов, вроде пирогов, джемов, мороженого. Клубника отлично подходит в качестве ингредиента для изысканных салатов. Не стоит бояться, что в результате вы получите десертное блюдо. Классическое сочетание соленого сыра с зеленью и сладкой ягодой приятно вас удивит. Попробуйте приготовить такой салат и разнообразить повседневное летнее меню. Для этого вам понадобится пять минут времени и доступные сезонные продукты.
Салат с клубникой и сыром
Ингредиенты:
- Руккола — 50г
- Клубника — 100-150г;
- Авокадо — 1/2 шт;
- Сыр бри — 70-100г. Можно заменить моцареллой;
- Кедровые орешки — по желанию;
- Бальзамический соус — по желанию;
- Соль и перец по вкусу;
Заправка:
- Оливковое масло -2 ст.л;
- Бальзамический уксус -1ст.л;
- Мед-1 ч.л;
Пошаговый рецепт:
- Подготовим все ингредиенты. Клубнику моем, убираем хвостики, режем небольшими кусочками, перекладываем в отдельную миску. Ягоды даст сок, его лучше слить перед тем, как будете добавлять клубнику в салат.
- Авокадо выбираем спелый, мягкий. Чистим его от кожуры. Режем небольшими кусочками, складываем в миску к клубнике.
- Сыр бри нарезаем кусочками. Можно заменить бри моцареллой, получится также вкусно. Отправляем сыр к клубнике с авокадо.
- Готовим заправку. Для этого смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус и мед.
- На тарелку выкладываем рукколу. Добавляем клубнику, авокадо, кусочки бри. Посыпаем кедровыми орешками по желанию и поливаем заправкой.
- Также можно добавить еще ложку бальзамического соуса по вкусу, чтобы усилить аромат и вкус салата.
- Можно наслаждаться блюдом сразу или оставить его на некоторые время в холодильнике, чтобы все ингредиенты пропитались заправкой.
Приятного аппетита!
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