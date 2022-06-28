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Самый летний рецепт. Салат с сыром, клубникой и рукколой

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салат, клубника
Фото: Instagram | Клубника отлично подходит не только для десертов, но и легких летних салатов.

Изысканное сочетание ингредиентов удивит ваши вкусовые рецепторы.

Самая летняя, сладкая, ароматная ягода, как мы уже знаем, предназначена не только для вкусных десертов, вроде пирогов, джемов, мороженого. Клубника отлично подходит в качестве ингредиента для изысканных салатов. Не стоит бояться, что в результате вы получите десертное блюдо. Классическое сочетание соленого сыра с зеленью и сладкой ягодой приятно вас удивит. Попробуйте приготовить такой салат и разнообразить повседневное летнее меню. Для этого вам понадобится пять минут времени и доступные сезонные продукты.

Салат с клубникой и сыром

Ингредиенты:

  • Руккола — 50г
  • Клубника — 100-150г;
  • Авокадо — 1/2 шт;
  • Сыр бри — 70-100г. Можно заменить моцареллой;
  • Кедровые орешки — по желанию;
  • Бальзамический соус — по желанию;
  • Соль и перец по вкусу;

Заправка:

  • Оливковое масло -2 ст.л;
  • Бальзамический уксус -1ст.л;
  • Мед-1 ч.л;

Пошаговый рецепт:

  • Подготовим все ингредиенты. Клубнику моем, убираем хвостики, режем небольшими кусочками, перекладываем в отдельную миску. Ягоды даст сок, его лучше слить перед тем, как будете добавлять клубнику в салат.
  • Авокадо выбираем спелый, мягкий. Чистим его от кожуры. Режем небольшими кусочками, складываем в миску к клубнике.
  • Сыр бри нарезаем кусочками. Можно заменить бри моцареллой, получится также вкусно. Отправляем сыр к клубнике с авокадо.
  • Готовим заправку. Для этого смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус и мед.
  • На тарелку выкладываем рукколу. Добавляем клубнику, авокадо, кусочки бри. Посыпаем кедровыми орешками по желанию и поливаем заправкой.
  • Также можно добавить еще ложку бальзамического соуса по вкусу, чтобы усилить аромат и вкус салата.
  • Можно наслаждаться блюдом сразу или оставить его на некоторые время в холодильнике, чтобы все ингредиенты пропитались заправкой.

Приятного аппетита!

Фокус ранее рассказывал, как сделать клубничный сорбет – один из древнейших десертов в истории, который невероятно прост в приготовлении.

Также Фокус рассказывал, какие простые салаты можно приготовить из клубники. Сладкую ягоду можно сочетать с кабачками, щавелем, томатом и базиликом и многими другими ингредиентами.