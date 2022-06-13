Свіжість і порятунок у спеку: рецепт безалкогольного мохіто

Цитрусові та м'ята роблять напій ароматним і смачним, а холодний лід у його складі чудово рятує від спеки.

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Коли на вулиці +28 і вище, смачний прохолодний коктейль — це те, що допоможе протистояти спеці й освіжитися. Найкращим варіантом для багатьох стане безалкогольний мохіто, який бадьорить і заряджає енергією. Він готується досить просто і не вимагає особливих витрат.

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Безалкогольний мохіто

Інгредієнти:

Sprite (або інший газований напій з лимонним смаком) — 600 мл;

лайм — 1 шт.;

лимони — 1/2 шт;

м'ята (листя) — 20 гр;

цукор (краще тростинний) — 1 ст. л;

лід — за смаком.

Спосіб приготування:

М'яту, лайм, лимон і м'яту промити холодною водою та обсушити паперовим рушником. Цитрусові нарізати тонкими півкільцями або четвертинками. Форма нарізки тут не відіграє принципової ролі та на смак напою не вплине. Скласти нарізані фрукти у ємність, додати цукор. Тростинний цукор кращий тим, що надасть готовому напою карамельні нотки. Можна використовувати замінник цукру.

Далі в ємність додати листя м'яти, заздалегідь порвані на шматочки вручну або дрібно нарізані ножем. Їх можна також розтерти у ступці, щоб отримати сік, який вилити до решти інгредієнтів.

М'яту, лимон і лайм ретельно розім'яти виделкою або ложкою. Головне, щоб із них виділився сік, тоді готовий коктейль вийде ароматнішим і ще більш насиченим смаком.

Готову суміш розкласти по заздалегідь помитих і висушених келихах або високих склянках і залити газованим напоєм. Можна використовувати не тільки Sprite, але й звичайну газовану воду без смаку.

Половину льоду перекласти в чашу блендера та збити до стану великої крихти. Подрібнити лід можна й іншим способом: повернути кубики льоду в рушник і трохи побити їх качалкою. Додати крижану крихту (приблизно 0,75 об'єму келиха) і цілі кубики льоду в напій.

До речі, щоб крига вийшла прозорою, для її приготування потрібно використовувати холодну кип'ячену або негазовану очищену воду. Водопровідна вода не підходить, оскільки вона може зіпсувати напій неприємним присмаком. Кип'ятити воду варто приблизно дві хвилини, після чого остудити та повторити кип'ятіння. Охолодивши воду до кімнатної температури, розлити її у форми для льоду та відправити в морозилку до повного охолоджування.

Напій прикрасити цілими кружальцями лайма та листочками м'яти. Пити треба відразу ж після приготування, доки лід не розтанув. Подавати напій із коктейльною соломинкою.

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