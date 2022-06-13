Свежесть и спасение в жару: рецепт безалкогольного мохито

Цитрусовые и мята делают напиток ароматным и вкусным, а холодный лед в его составе прекрасно спасает от жары.

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Когда на улице +28 и выше, вкусный прохладный коктейль – это то, что поможет противостоять зною и освежиться. Лучшим вариантом для многих станет безалкогольный мохито, который бодрит и заряжает энергией. Он готовиться довольно просто и не требует особых затрат.

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Безалкогольный мохито

Ингредиенты:

Sprite (или другая газировка с лимонным вкусом) – 600 мл;

Лайм – 1 шт;

Лимоны – 1/2 шт;

Мята (листья) – 20 гр;

Сахар (лучше тростниковый) – 1 ст. л;

Лед – по вкусу.

Способ приготовления:

Мяту, лайм и лимон и мяту промыть холодной водой и обсушить бумажным полотенцем. Цитрусовые нарезать тонкими полукольцами или четвертинками. Форма нарезки здесь не играет принципиальной роли и на вкус напитка не повлияет. Сложить нарезанные фрукты в емкость, добавить сахар. Тросниковый сахар лучше тем, что придаст готовому напитку карамельные нотки. Можно использовать заменитель сахара.

Далее в емкость добавить листья мяты, заранее порванніе на кусочки вручную или мелко нарезанные ножом. Их можно также растереть в ступке, чтобы получить сок, который вылить к остальным ингредиентам.

Мяту, лимон и лайм тщательно размять вилкой или ложкой. Главное, чтобы из них выделился сок, тогда готовый коктейль получится ароматнее и с еще более насыщенным вкусом.

Готовую смесь разложить по заранее помытым и высушенным бокалам или высоким стаканам и залить газировкой. Можно использовать не только Sprite, но и обчыную газировку без вкуса.

Половину льда переложить в чашу блендера и взбить его до состояния крупной крошки. Измельчить лед можно и другим способом: звернуть кубики льда в полотенце и немного побить по нему скалкой. Добавить получившуюся ледяную крошку (около 0,75 объема бокала) и целые кубики льда в напиток.

Кстати, чтобы лед получился прозрачным, для его приготовления нужно использовать холодную кипяченную или негазированную очищенную воду. Водопроводная вода не подходит, поскольку она может испортить напиток неприятным привкусом. Кипятить воду следует около двух минут, после чего остудить и повторить кипячение. Охладив воду до комнатной температуры, разлить ее в формы для льда и отправить в морозилку до полного застывания.

Напиток украсить целыми кружочками лайма и листиками мяты. Пить нужно сразу же после приготовления, пока лед не растаял. Подавать напиток с коктейльной соломинкой.

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