Простой рецепт для летней вечеринки. Клубничный чизкейк в стакане
С приготовлением аппетитного десерта из клубники справится даже новичок.
Пока продолжается сезон клубники, самое время устроить летнюю вечеринку с восхитительными десертами, которые можно приготовить буквально за пять минут. Это самый простой рецепт чизкейка, который не нужно выпекать в духовке. Достаточно просто купить красивые стаканчики, немного печенья, сливок и творога и не забыть про самый главный ингредиент — ароматную клубнику. К такому десерту хорошо подойдет охлажденный кислый лимонад или безалкогольный мохито с веточкой мяты.
Для приготовления шести мини-чизкейков нам понадобится:
- Сдобное печенье — 80 г;
- Мягкое сливочное масло — 50 г;
- Клубника — 300 г;
- Сахарная пудра — 2 ст.л;
- Сливки 33 % жирности — 200 г;
- Нежирный творог — 250 г;
- Сахар — 50 г;
- Ванильный сахар — 1 пачка;
Пошаговый рецепт:
- Подготовьте шесть стаканов.
- Для песочной основы мелко раскрошите масляное печенье — это можно сделать с помощью скалки. Положите печенье в пакет и хорошо раскатайте его. Растопите сливочное масло в кастрюле (или микроволновке) на медленном огне. Смешайте печенье и масло.
- В каждый стакан положите несколько ложек песочной основы и хорошо придавите ко дну.
- Готовим клубничное пюре. Для этого отправляем ягоды с сахарной пудрой в блендер и перебиваем до консистенции пюре.
- Готовим крем-чиз. С помощью блендера взбиваем охлажденные жирные сливки до устойчивых пиков, добавляем к ним творог и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой, продолжаем взбивать блендером. Затем добавляем белый сахар и ванильный сахар. Все взбиваем до однородной консистенции.
- Аккуратно разливаем крем-чиз по стаканам и выравниваем чайной ложкой.
- Сверху в каждый стакан на творожную смесь выкладываем клубничное пюре и выравниваем ложкой. Оставшуюся клубнику разрезаем пополам и украшаем десерты.
- Стаканчики с чизкейками отправляем в холодильник на несколько часом и подаем прохладными.
Приятного аппетита!
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