Простой рецепт для летней вечеринки. Клубничный чизкейк в стакане

С приготовлением аппетитного десерта из клубники справится даже новичок.

Пока продолжается сезон клубники, самое время устроить летнюю вечеринку с восхитительными десертами, которые можно приготовить буквально за пять минут. Это самый простой рецепт чизкейка, который не нужно выпекать в духовке. Достаточно просто купить красивые стаканчики, немного печенья, сливок и творога и не забыть про самый главный ингредиент — ароматную клубнику. К такому десерту хорошо подойдет охлажденный кислый лимонад или безалкогольный мохито с веточкой мяты.

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Для приготовления шести мини-чизкейков нам понадобится:

Сдобное печенье — 80 г;

Мягкое сливочное масло — 50 г;

Клубника — 300 г;

Сахарная пудра — 2 ст.л;

Сливки 33 % жирности — 200 г;

Нежирный творог — 250 г;

Сахар — 50 г;

Ванильный сахар — 1 пачка;

Пошаговый рецепт:

Подготовьте шесть стаканов.

Для песочной основы мелко раскрошите масляное печенье — это можно сделать с помощью скалки. Положите печенье в пакет и хорошо раскатайте его. Растопите сливочное масло в кастрюле (или микроволновке) на медленном огне. Смешайте печенье и масло.

В каждый стакан положите несколько ложек песочной основы и хорошо придавите ко дну.

Готовим клубничное пюре. Для этого отправляем ягоды с сахарной пудрой в блендер и перебиваем до консистенции пюре.

Готовим крем-чиз. С помощью блендера взбиваем охлажденные жирные сливки до устойчивых пиков, добавляем к ним творог и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой, продолжаем взбивать блендером. Затем добавляем белый сахар и ванильный сахар. Все взбиваем до однородной консистенции.

Аккуратно разливаем крем-чиз по стаканам и выравниваем чайной ложкой.

Сверху в каждый стакан на творожную смесь выкладываем клубничное пюре и выравниваем ложкой. Оставшуюся клубнику разрезаем пополам и украшаем десерты.

Стаканчики с чизкейками отправляем в холодильник на несколько часом и подаем прохладными.

Приятного аппетита!

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