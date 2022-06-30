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Простой рецепт для летней вечеринки. Клубничный чизкейк в стакане

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чизкейк, рецепт
Фото: Instagram | Фото: wilmax_cis Клубничный чизкейк в стакане.

С приготовлением аппетитного десерта из клубники справится даже новичок.

Пока продолжается сезон клубники, самое время устроить летнюю вечеринку с восхитительными десертами, которые можно приготовить буквально за пять минут. Это самый простой рецепт чизкейка, который не нужно выпекать в духовке. Достаточно просто купить красивые стаканчики, немного печенья, сливок и творога и не забыть про самый главный ингредиент — ароматную клубнику. К такому десерту хорошо подойдет охлажденный кислый лимонад или безалкогольный мохито с веточкой мяты.

Для приготовления шести мини-чизкейков нам понадобится:

  • Сдобное печенье — 80 г;
  • Мягкое сливочное масло — 50 г;
  • Клубника — 300 г;
  • Сахарная пудра — 2 ст.л;
  • Сливки 33 % жирности — 200 г;
  • Нежирный творог — 250 г;
  • Сахар — 50 г;
  • Ванильный сахар — 1 пачка;

Пошаговый рецепт:

  • Подготовьте шесть стаканов.
  • Для песочной основы мелко раскрошите масляное печенье — это можно сделать с помощью скалки. Положите печенье в пакет и хорошо раскатайте его. Растопите сливочное масло в кастрюле (или микроволновке) на медленном огне. Смешайте печенье и масло.
  • В каждый стакан положите несколько ложек песочной основы и хорошо придавите ко дну.
  • Готовим клубничное пюре. Для этого отправляем ягоды с сахарной пудрой в блендер и перебиваем до консистенции пюре.
  • Готовим крем-чиз. С помощью блендера взбиваем охлажденные жирные сливки до устойчивых пиков, добавляем к ним творог и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой, продолжаем взбивать блендером. Затем добавляем белый сахар и ванильный сахар. Все взбиваем до однородной консистенции.
  • Аккуратно разливаем крем-чиз по стаканам и выравниваем чайной ложкой.
  • Сверху в каждый стакан на творожную смесь выкладываем клубничное пюре и выравниваем ложкой. Оставшуюся клубнику разрезаем пополам и украшаем десерты.
  • Стаканчики с чизкейками отправляем в холодильник на несколько часом и подаем прохладными.

Приятного аппетита!

Ранее Фокус рассказывал, как приготовить безалкогольный мохито.

А также Фокус писал о том, что клубника подходит не только для десертов. С этой сладкой ягодой можно приготовить салаты, которые удивят вас невероятным сочетанием вкусов.