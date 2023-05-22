Поджаренный грейпфрут: это вообще законно?

Фрукты можно готовить по-разному, но вряд ли вы когда-нибудь пробовали их дарить. Оказывается, есть и такой рецепт.

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Поджаренный грейпфрут — это необычный и вкусный способ приготовить этот цитрусовый фрукт. Он становится теплым, сладким и ароматным, когда вы посыпаете его коричневым сахаром и поджариваете под грилем. Это идеальный завтрак для холодного дня или легкий десерт после обеда.

Поджаренный грейпфрут по рецепту Фокуса легко и быстро готовится. Вам понадобится всего несколько ингредиентов: грейпфрут, коричневый сахар и свежие травы, такие как укроп или петрушка. Вы можете использовать красный или желтый грейпфрут, в зависимости от вашего вкуса. Желтый грейпфрут обычно более кислый, чем красный, поэтому вы можете добавить больше сахара для него.

Поставьте противень под гриль и жарьте 3-5 минут, пока сахар не начнет пузыриться и карамелизироваться. Фото: Simply Recipes

Для приготовления поджаренного грейпфрута вам нужно разрезать его пополам (не по сторонам с хвостиком или цветком, а посередине), чтобы получились две половинки. Затем вырежьте ножом края мякоти, где она соприкасается с коркой, а также разделите мякоть на сегменты. Это поможет вам легко вынуть сегменты ложкой после приготовления.

Выложите половинки грейпфрута на противень, выстланный фольгой или пергаментной бумагой (фольга лучше, она не подгорает). Посыпьте поверхность мякоти коричневым сахаром (около 2-3 чайных ложек на половинку). Поставьте противень под гриль и жарьте 3-5 минут, пока сахар не начнет пузыриться и карамелизироваться, растекаясь по кислой мякоти.

Выньте противень из духовки и дайте остыть немного. Подавайте поджаренный грейпфрут теплым или комнатной температуры с ломтиками лимона и свежими травами.

Поджаренный грейпфрут

Ингредиенты:

1-2 грейпфрута (красного или желтого), разрезанных пополам;

коричневый сахар,

2-3 чайные ложки на половинку грейпфрута;

несколько веточек свежего укропа или петрушки;

2-3 ломтика свежего лимона для подачи.

Подготовьте противень: выстелите его фольгой или пергаментной бумагой. Подготовьте грейпфруты: чтобы они не качались на противне, вы можете отрезать 0,5 см от дна каждой половинки. Затем ножом вырежьте края мякоти, где она соприкасается с коркой, а также разделите мякоть на сегменты.

Посыпьте поверхность мякоти коричневым сахаром. Поставьте противень под гриль и жарьте 3-5 минут, пока сахар не начнет пузыриться и карамелизироваться. Выньте противень из духовки и дайте остыть немного. Подавайте поджаренный грейпфрут теплым или комнатной температуры с ломтиками лимона и свежими травами.

Приятного аппетита!

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