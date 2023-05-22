Смажений грейпфрут: це взагалі законно?

Фрукти можна готувати по-різному, але навряд чи ви коли-небудь намагалися їх смажити під грилем. Виявляється, є такий рецепт.

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Смажений грейпфрут — це незвичайний і смачний спосіб приготувати цей цитрусовий фрукт. Він стає теплим, солодким і ароматним, коли ви посипаєте його коричневим цукром і підсмажуйте під грилем. Це ідеальний сніданок для холодного дня або легкий десерт після обіду.

Смажений грейпфрут за рецептом Фокусу легко і швидко готується. Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів: грейпфрут, коричневий цукор та свіжі трави, такі як кріп чи петрушка. Ви можете використовувати червоний або жовтий грейпфрут, залежно від смаку. Жовтий грейпфрут зазвичай кисліший, ніж червоний, тому ви можете додати більше цукру для нього.

Поставте деко під гриль і смажте 3-5 хвилин, поки цукор не почне пузиритися і карамелізуватися. Фото: Simply Recipes

Для приготування підсмаженого грейпфрута вам потрібно розрізати його навпіл (не по сторонах із хвостиком або квіткою, а посередині), щоб вийшли дві половинки. Потім виріжте ножем краї м'якуша, де він стикається з кіркою, а також розділіть м'якоть на сегменти. Це допоможе вам легко вийняти сегменти ложкою після приготування.

Викладіть половинки грейпфрута на лист, вистелений фольгою або пергаментним папером (фольга краще, вона не підгоряє). Посипте поверхню м'якоті коричневим цукром (близько 2-3 чайні ложки на половинку). Поставте лист під гриль і смажте 3-5 хвилин, поки цукор не почне пузиритися і карамелізуватися, розтікаючись по кислій м'якоті.

Вийміть деко з духовки й дайте трохи охолонути. Подавайте підсмажений грейпфрут теплою або кімнатною температурою зі скибочками лимона і свіжими травами.

Смажений грейпфрут

Інгредієнти:

1-2 грейпфрути (червоного або жовтого), розрізаних навпіл;

коричневий цукор;

2-3 чайні ложки на половинку грейпфрута;

кілька гілочок свіжого кропу чи петрушки;

2-3 скибочки свіжого лимона для подачі.

Підготуйте лист: вистеліть його фольгою або пергаментним папером. Підготуйте грейпфрути: щоб вони не гойдалися на листі, ви можете відрізати 0,5 см від дна кожної половинки. Потім ножем виріжте краї м'якуша, де вона стикається з кіркою, а також розділіть м'якоть на сегменти.

Посипте поверхню м'якоті коричневим цукром. Поставте деко під гриль і смажте 3-5 хвилин, поки цукор не почне пузиритися і карамелізуватися. Вийміть деко з духовки та дайте трохи охолонути. Подавайте підсмажений грейпфрут теплої або кімнатної температури зі скибочками лимона і свіжими травами.

Смачного!

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