Мастерица из Индии создала дворец из сахарной глазури весом более 200 кг (фото, видео)

Кондитер сама придумала рецепт глазури, в котором нет яичного белка. Тем не менее изделия из нее получаются крепкими, устойчивыми и вкусными.

Related video

37-летняя мастер тортов Прачи Дхабал Деб из индийского города Пуна создала десерт весом свыше 200 килограммов из сахарной глазури, пишет Іndian Еxpress, благодаря чему попала в лондонскую Всемирную Книгу рекордов.

Женщина соорудила роскошный индийский замок, уделив особое внимание детализации. Изделие из белой глазури, рецепт которой без белка придумала сама Прачи, имеет длину три метра, его ширина – 1,6 метра, а в высоту – 1,43 метра.

"Она овладела искусством создания роскошной выпечки королевского вида, величественной по своей привлекательности и восхитительной на вкус", – говорят свидетели рекорда. Женщина получила сертификат о достижении в цифровом виде.

Прачи Дхабал Деб получила цифровой сертификат

Это – третий мировой рекорд Прачи по созданию самой большой веганской королевской конструкции, съедобного дворца индийской архитектуры. Фактически, она побила одно из своих достижений с 2022 года.

"Я хотела сделать что-то, посвященное нашей прекрасной архитектуре. У нас так много красоты вокруг Индии. Я сделала много тортов на основе индийской архитектуры, которые были не такими большими по размеру. Так вот, у меня всегда было желание сделать дворец, не копию какого-то конкретного дворца, а что-то близкое, ведь столько красоты вокруг Индии. По внешнему виду белой глазури вы можете почувствовать проблеск индийской архитектурной красоты", – рассказала Прачи, у которой есть мастерская Cake Décor India.

В 2022 году она попала в книгу рекордов не с одним, а с двумя титулами: "Самая большая королевская структура из глазури": 1,95 в длину, 1,4 метра в высоту и чуть больше метра в высоту. Вес десерта составил 100 кг.

"Ничто не сравнится с радостью побить свой собственный рекорд… Этот королевский дворец, вдохновленный Индией, украшен моей веганской королевской глазурью в сотрудничестве с Sugarin. Он вдохновлен различными памятниками и дворцами из разных уголков Индии. Для меня всегда важно стремиться к улучшению того, что я делала ранее, и это мотивирует продолжать работать и пробовать что-то новое. Начиная с создания 3-дюймовой беседки, Миланского собора из глазури в прошлом году и заканчивая этим дворцом, вдохновленным индийской архитектурой, который удостоен чести установить третий мировой рекорд", – пишет она в соцсети.

По ее словам, рецепт глазури она разработала таким образом, чтобы крепкость, стабильность и свежесть сохранялись надолго.

"Этого достаточно, чтобы съесть десерт в течение недели. Но королевская глазурь, которая использовалась, достаточно хороша, чтобы ее можно было сохранить в качестве консервированной структуры на долгие годы, точно так же, как я хранила прошлогоднюю скульптуру до сих пор в стеклянной витрине", — отметила Прачи.

Кондитер говорит, что путь к рекордам у нее начался в 2012 году с обычного хобби:

"До этого я работала с транснациональной компанией. Так как я всегда была очень творческим человеком, это началось как хобби. Затем я путешествовала по разным местам, таким как Малайзия, Лондон, Сингапур и т. д. В конце концов, я начала изучать королевское искусство глазури в Лондоне в 2015 году у известного кондитера Эдди Спенса, который делал торты для британской королевской семьи".

В Пуне Прачи живет уже 13 лет и не перестает черпать вдохновение для своих новых идей в многочисленных архитектурных памятниках города и его окрестностей.

"Как художница, я счастлива использовать эту среду для изображения своего творчества. Я стараюсь верить, что каждый день таит в себе новые возможности. Поэтому важно доверять процессу и принимать каждый день таким, какой он есть", – подчеркнула рекордсменка.

Ранее Фокус писал, как выглядит самое большое бриллиантовое кольцо в мире, которое тоже было создано в Индии.