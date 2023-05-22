Майстриня з Індії створила палац із цукрової глазурі вагою понад 200 кг (фото, відео)

Кондитерка сама вигадала рецепт глазурі, в якому немає яєчного білка. Проте вироби з неї виходять міцними, стійкими та смачними.

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37-річна майстриня тортів Прачі Дхабал Деб із індійського міста Пуна створила десерт вагою понад 200 кілограмів із цукрової глазурі, пише Іndian Еxpress, завдяки чому потрапила до лондонської Світової книги рекордів.

Жінка спорудила розкішний індійський замок, приділивши особливу увагу деталізації. Виріб із білої глазурі, рецепт якої без білка вигадала сама Прачі, має довжину три метри, його ширина – 1,6 метра, а у висоту – 1,43 метра.

"Вона опанувала мистецтво створення розкішної випічки королівського вигляду, величної за своєю привабливістю та чудовою на смак", — кажуть свідки рекорду. Жінка отримала сертифікат про досягнення у цифровому вигляді.

Прачі Дхабал Деб отримала цифровий сертифікат

Це третій світовий рекорд Прачі зі створення найбільшої веганської королівської конструкції, їстівного палацу індійської архітектури. Фактично вона побила одне зі своїх досягнень з 2022 року.

"Я хотіла зробити щось, присвячене нашій прекрасній архітектурі. У нас так багато краси навколо Індії. Я зробила багато тортів на основі індійської архітектури, які були не такими великими за розміром. Так от, у мене завжди було бажання зробити палац, не копію якогось конкретного палацу, а щось близьке, адже стільки краси навколо Індії. Через вигляд білої глазурі ви можете відчути проблиск індійської архітектурної краси", – розповіла Прачі, яка має майстерню Cake Décor India.

У 2022 році вона потрапила до Книги рекордів не з одним, а з двома титулами: "Найбільша королівська структура з глазурі": 1,95 у довжину, 1,4 метра у висоту і трохи більше метра у висоту. Вага десерту становила 100 кг.

"Ніщо не зрівняється з радістю побити свій власний рекорд… Цей королівський палац, натхненний Індією, прикрашений моєю веганською королівською глазур'ю у співпраці з Sugarin. Для мене завжди важливо прагнути покращення того, що я робила раніше, і це мотивує мене продовжувати працювати і пробувати щось нове. Починаючи зі створення 3-дюймової альтанки, Міланського собору з глазурі минулого року і закінчуючи цим палацом, натхненним індійською архітектурою, який удостоєний честі встановити третій світовий рекорд", — пише вона у соцмережі.

За її словами, рецепт глазурі вона розробила таким чином, щоб міцність, стабільність та свіжість зберігалися надовго.

"Цього достатньо, щоб з'їсти десерт протягом тижня. Але королівська глазур, яка використовувалася, досить хороша, щоб її можна було зберегти як консервовану структуру на довгі роки, так само, як я зберігала торішню скульптуру досі у скляній вітрині", — зазначила Прачі.

Кондитерка каже, що шлях до рекордів у неї розпочався у 2012 році зі звичайного хобі:

"До цього я працювала з транснаціональною компанією. Оскільки я завжди була дуже творчою людиною, це почалося як хобі. Потім я подорожувала різними місцями, такими як Малайзія, Лондон, Сінгапур і т. д. Зрештою, я почала вивчати королівське мистецтво глазурі у Лондоні у 2015 році у відомого кондитера Едді Спенса, який робив торти для британської королівської родини".

У Пуні Прачі живе вже 13 років і не перестає черпати натхнення для своїх нових ідей у численних архітектурних пам'ятках міста та його околицях.

"Як художниця я щаслива використати це середовище для зображення своєї творчості. Я намагаюся вірити, що кожен день таїть у собі нові можливості. Тому важливо довіряти процесу і приймати кожен новий день таким, яким він є", – наголосила рекордсменка.

Раніше Фокус писав, як виглядає найбільша діамантова каблучка у світі, яка теж була створена в Індії.